Após quatro anos, Roberto Carlos retorna a Curitiba, para duas noites repletas de muitas emoções no palco do Teatro Positivo. Nesta segunda e terça-feira, 08 e 09 de maio, Roberto Carlos chega com uma das sessões esgotadas e com os últimos ingressos à venda para a sessão extra, que acontece nesta segunda (08). Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 450,00, via Eventim ou direto na bilheteria do Teatro, podendo ser parcelados em até 10x. Em Curitiba, o show tem produção da Cult! Produções e RC Produções.

Exemplo vivo do sucesso mundial da música popular brasileira, com 33 álbuns de carreira lançados, sucessos em português, espanhol, italiano, inglês e em outros idiomas, lançou mais recentemente uma gravação do clássico “Evidências”, sucesso que faz parte da trilha sonora da novela “Travessia”, disponíveis em todas as plataformas digitais.

SERVIÇO – Roberto Carlos em Curitiba

Data: 08 e 09 de maio de 2023 (segunda e terça-feira)

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: 21h

Ingressos: Os ingressos variam de R$ 450,00 a R$ 1.500,00 de acordo com o setor, lote e modalidade escolhidas;

SETOR AZUL: R$ 750,00 (meia-entrada) – R$ 1.500,00 (inteira) – ÚLTIMOS INGRESSOS

SETOR AMARELO: R $ 500,00 (meia-entrada) – R$ 1.000,00 (inteira) – ESGOTADO

SETOR BRANCO: R$ 450,00 (meia-entrada) – R$ 900,00 (inteira) – ÚLTIMOS INGRESSOS

Vendas: Eventim (https://www.eventim.com.br/artist/roberto-carlos/) ou na bilheteria do Teatro Positivo

Classificação: menores de 16 anos acompanhado dos pais ou responsável legal

Realização: RC Produções e CULT! Produções

