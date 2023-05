Para os fãs de pinhão que não perdem a chance de apreciar pratos elaborados com a semente da araucária, árvore símbolo do Paraná, começa nesta quinta-feira (11) um festival promovido pelo Mercado Municipal Capão Raso (MMCR), em Curitiba. O evento vai até 27 de maio com opções que vão de lanches e porções até refeições e sobremesa, tudo com o pinhão como estrela da receita.

+ Blog Rango Barateza – Missal Shawarma: o segredo por trás dos 700 sanduíches vendidos por dia

Dez estabelecimentos participam do festival com um cardápio que inclui risoto de pinhão com bacon, yakisoba com pinhão, ravioli de pinhão com queijo defumado, pastel e tapioca de pinhão, sopa de pinhão e sorvete de baunilha com crumble de pinhão e especiarias.

Para quem gosta da versão tradicional, o festival também terá o clássico pinhão cozido servido com quentão.

Yaki Fast

Yakisoba Curitibano – Yakisoba tradicional com pinhão. Porção pequena, a

partir de R$15,90

Zezeca’s

Sopa de Pinhão – Sopa de pinhão com carne seca. R$ 17.90

Empório Ryzy

Ravioli de Pinhão – Raviolli de pinhão com queijo defumado. R$ 29,90.

Pastelaria Cristal

Pastel de Pinhão – Pastel recheado de pinhão com calabresa e queijo. R$ 10.

Ricca Pasta

Risoto de Pinhão – Risoto de Pinhão com bacon e queijo parmesão. R$ 35,80

Soul Leve

Tapioca de pinhão – Tapioca de carne seca com pinhão e queijo de búfala. R$ 19,90.

Tia Su

Crepes de Pinhão – Crepes de pinhão recheado com muito queijo. R$ 13

Bocage

Quentão e Pinhão – Porção de 250 gramas de pinhão com caneca de 250 mls de quentão. R$ 13,90.

Café du Bom

Bolo de Pinhão. R$ 5,50 a fatia

Moana Ice

Capivara Gelada – Sorvete de Baunilha, ganache de caramelo e crumble de pinhão com especiarias. R$ 9

Centro de compras no bairro

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família. Além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço: 3º Festival do Pinhão do Mercado Municipal Capão Raso

Quando? De quinta-feira (11/5) a 27/5

Onde? Mercado Municipal de Capão Raso, na Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Horário?



• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!