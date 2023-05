Domingo é oficialmente o Dia das Mães, apesar de elas serem merecedoras de um calendário inteiro de homenagens. Celebrado tradicionalmente no segundo domingo de maio, o dia é ideal para que filhos e filhas reconheçam a importância que suas mães têm, nem que seja no mínimo como agradecimento pelo fato grandioso de ter nos gerado.

Para ajudar você a homenagear sua “véinha”, a Tribuna do Paraná preparou com muito carinho uma série de cards/imagens com mensagens para as mães que podem ser baixadas e enviadas daqui até o do Dia das Mães. São mensagens de carinho e agradecimento, em artes feitas com dedicação pelo nosso time.

Para baixar é só clicar em cima da imagem e depois salvar em sua galeria de fotos. Curtiu? Então compartilhe!