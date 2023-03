Está confirmada para o dia 12 de agosto, no Estádio do Athletico Paranaense, o show da turnê Amigos, que reúne no mesmo palco as estrelas sertanejas Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé di Camargo e Luciano. Sucesso de público na década de 1990, o encontro oferece aos espectadores clássicos da música popular do Brasil que são sucessos até hoje.

A venda de ingressos começa no próximo dia 28 e 29 de março, exclusivamente para clientes dos cartões Elo. O acesso para compra da pré-venda será liberado a partir das 10h na Internet e às 11h na bilheteria oficial. Para o público geral, a venda começa no dia 30 de março, nos mesmos horários e canais.

Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 4x sem juros para os clientes cartão Elo e estarão disponíveis online no site Guichê Live e na bilheteria oficial, que terá sua localização divulgada em breve.

Além de Curitiba, a turnê passará por Cuiabá (3 de junho) e São Paulo (2 de dezembro). As capitais serão as primeiras paradas de uma verdadeira comitiva de emoções. Em breve novas praças serão anunciadas. Batizada de “AMIGOS 2023 – DE VOLTA À ESTRADA“, a turnê que reúne novamente os cinco maiores nomes da música sertaneja brasileira encerra um ciclo que teve início ainda nos anos 1990.

Nessa rota de emoções, os artistas esperam os fãs, prontos para embarcarem num momento único, pensado com carinho para ser uma memória que só o encontro desses grandes nomes pode proporcionar. Na capital paranaense, a produção e realização são da Peeb, Live Talentos, Talismã Music e RW7 Production & Entertainment.

Serviço

O que? O show AMIGOS 2023 – DE VOLTA À ESTRADA EM CURITIBA, com Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé di Camardo e Luciano.

Quando? 12 de agosto de 2023 (sábado), com abertura de portões às 17h e show às 21h.

Onde? Estádio Athletico Paranaense (R. Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba)

Quanto?

– Mesa Diamante (mesa de 04 lugares): R$ 3.200,00

– Mesa Ouro (mesa de 04 lugares): R$ 2.400,00

– Mesa Prata (mesa de 04 lugares): R$ 2.000,00

– Pista Premium

Ingresso Inteira: Lote 1 – R$ 300,00

Ingresso Meia: Lote 1 – R$ 150,00

– Cadeira Inferior

Ingresso Inteira: Lote 1 – R$ 380,00

Ingresso Meia: Lote 1 – R$ 190,00

– Cadeira Superior

Ingresso Inteira: Lote 1 – R$ 180,00

Ingresso Meia: Lote 1 – R$ 90,00

Camarotes: R$ 800,00

Área VIP:

Ingresso Inteira: R$ 1.000,00

Ingresso Meia: R$ 500,00

BENEFÍCIO DE MEIA-ENTRADA:

descontos promocionais (exceto mesa fechada e camarote)

– Vacinado Covid (somente titular, com apresentação no app ou carteirinha)

– Sócio Furacão (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha)

– SOS4Patas/PR – Doação 1kg de Ração (para o titular e 1 acompanhante)

– Padrinhos Curitiba Cult (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha)

– Clube Gazeta do Povo (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha)

– Associados OAB/PR e Funcionários CAA/PR (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha funcional)

– Doador de Sangue, Professor, Portador de Câncer

– Idoso

– Estudante

– PCD-PNE

VENDAS: site Guichê Live (www.guichelive.com.br)