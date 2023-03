Sábado tem “Cabaré”, com Leonardo e Bruno & Marrone, em Curitiba

Três grandes nomes da música sertaneja se uniram, em 2022, para protagonizarem uma grande festa. Neste sábado (8), a partir das 23h, Leonardo e Bruno & Marrone fazem o show Cabaré, com os maiores clássicos do sertanejo para o Viasoft Experience, centro de convenções que fica na Universidade Positivo. Os ingressos seguem à venda no Disk Ingressos (veja link no final da matéria).

O sucesso do grande encontro “Cabaré́” ultrapassou as expectativas e o que era para ser um projeto isolado de satisfação pessoal e brindando uma grande amizade se tornou um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

+ Leia mais: Torresmofest, o festival de torresmo de Curitiba, muda de local

A turnê̂ rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no IBOPE nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.

Em três anos, foram gravados dois CDs/DVDs “Cabaré́” e “Cabaré́ Night Club”, que vendeu o impressionante número de mais de 1 milhão de cópias. Um projeto que marcou a história da música sertaneja.

Agora, com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto astral, os sertanejos apresentarão um show em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo. O repertório será composto por um verdadeiro best of da carreira deles, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria.

+ Veja também: Confirmada a 8ª edição do Comida di Buteco Curitiba para abril

Leonardo, Bruno & Marrone trazem uma nova grande bagagem com hits, que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja e revisitar sucessos das últimas quatro décadas.

A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. “Viva a vida”, “Telefone mudo”, “Boate azul”, “Garçom”, “Dama de vermelho”, “Amor de primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu não sou cachorro não”, entre outras, são algumas das músicas que prometem animar cada noite.

+ Viu essa? Balé Guaíra e Orquestra apresentam “Terra Brasilis” com entrada gratuita

Os artistas não pouparão esforços para protagonizarem um show perfeito e seguindo a linha musical que faz a felicidade dos seus fãs, que sempre demonstram o carinho durante todos os anos de carreira.

Serviço

O que? Show CABARÉ – Leonardo e Bruno & Marrone

Quando? 11 de março – Sábado. Abertura da casa às20h e início do show às 23h.

Onde? Viasoft Experience – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – CEP 81280-330, Curitiba – PR

Quem pode ver? 18 anos (de 16 a 17 anos apenas acompanhado dos pais, menores de 16 anos não entram)

Quanto? Vendas: https://www.diskingressos.com.br/event/4358