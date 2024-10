“Humor família” de Paulinho Mixaria chega ao Teatro Positivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos principais nomes do humor brasileiro, o divertido gaúcho Paulinho Mixaria, desembarca em Curitiba neste domingo (20), com sua nova temporada de shows em 2024, intitulada “Tá Todo Mundo Louco“. A apresentação acontecerá no Teatro Positivo e promete ser um espetáculo recheado de novas histórias e situações hilárias para divertir toda a família.

Conhecido como o “humorista das famílias”, Paulinho Mixaria se destaca pelo seu estilo único, que combina humor inteligente e sem palavrões. Ao longo de sua trajetória, ele conquistou uma legião de fãs que aguarda ansiosamente pelo seu retorno à cidade.

Com seu carisma, simplicidade e desenvoltura, Mixaria apresenta histórias que vão muito além das tradicionais “piadas decoradas”. Seu repertório é sonoro e se atualiza a cada apresentação, garantindo que o público sempre tenha uma experiência nova.

O talento de Paulinho Mixaria para o improviso e sua habilidade em tocar em temas cotidianos tornam seus shows uma experiência envolvente e acessível. Alguns “causos” famosos não podem ficar de fora da apresentação, pois o público sempre aguarda para ouvir novamente a história, assim como um hit de sucesso na música, como a do Sagu, o Chuchu e a Família dos Marrom, ele cria uma atmosfera leve e divertida, sem apelações ou conotações inapropriadas, fazendo com que o seu espetáculo seja real.

Seu compromisso de entreter famílias é evidente em sua forma de abordar as situações e transmitir mensagens que ressoam com o público. O lema “O palco para mim é sagrado” reflete sua dedicação em proporcionar um espaço onde todos possam rir juntos, sem constrangimentos. Isso se reflete na sua popularidade crescente e na fidelidade da plateia, que se renova a cada apresentação.

“Fazer humor onde crianças e adultos podem se divertir juntos é gratificante demais”, afirma Paulinho. Com mais de 30 anos de carreira, ele acumula experiências que resultaram em risos por todo o Brasil, consolidando sua posição como um dos grandes nomes do humor brasileiro.

As vendas dos ingressos para a temporada 2024 do show “Tá Todo Mundo Louco” acontecem pela Diskingressos, ao preço inicial de R$ 55.

