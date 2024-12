Gusttavo Lima e Ana Castela comando festival Universo Alegria

Um dos festivais mais conhecidos do sul do Brasil, o Universo Alegria, retorna a Curitiba pelo segundo ano consecutivo. O evento será realizado neste sábado (7), no Estádio Couto Pereira. Serão 12 horas de shows sertanejos, tendo como principais estrelas Gusttavo Lima e Ana Castela.

Os ingressos seguem estão à venda, a partir de R$ 110, pelo site da Ingresse.com. O evento conta com coprodução local da Ale Mortier Produções. Além de Gusttavo Lima, Ana Castela, estão no line-up Hugo & Guilherme, Luan Pereira, Matuê, Dennis, Henrico DJ, Leo & Raphael e Banda Terezo.

Além dos maiores nomes da música sertaneja nacional, o Universo Alegria oferece inúmeras estruturas e setores para o público aproveitar ainda mais o evento:

ONSTAGE DIAMANTE ALL INCLUSIVE: Área exclusiva com lounge decorado e todo conforto. Espaço próximo aos artistas, com serviço all-inclusive: open bar de água, cerveja, refrigerante, vodka, whisky, espumante, energético (bebidas importadas) e buffet internacional com sushi.

FRONTSTAGE FUN OPEN BAR: Espaço em frente ao palco no gramado com piso especial. Open bar de água, cerveja, refrigerante, vodka, whisky, gin, energético e venda de alimentos.

CADEIRA VIP OPEN BAR MAUÁ: Open bar de água, cerveja e refrigerante, com venda de alimentos e bebidas quentes.

CADEIRA VIP OPEN BAR UBALDINO DO AMARAL: Open bar de água, cerveja e refrigerante, com venda de alimentos e bebidas quentes.

BALADA VIP OPEN BAR: Espaço no gramado com piso especial, próximo do palco. Open bar de água, cerveja e refrigerante, com venda de alimentos e bebidas quentes.

O Universo Alegria Curitiba será no estádio Couto Pereira, Rua Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória. Os portões abrem as 12h e shows a partir de 12h15. Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 2.000,00, de acordo com o setor e modalidade vigentes, Clique aqui para comprar e saber mais! Menores com idade entre 16 e 17 anos podem acessar o evento desacompanhados apenas na Arquibancada;