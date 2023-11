Grupo de MPB da UFPR celebra música brasileira em apresentação gratuita

O Grupo de MPB da UFPR traz ao público Todos os Tons Colorindo a Minha Escuridão, celebrando a música brasileira e sua diversidade de ritmos e sons. Amparado no arrebol, o espetáculo versa sobre o poder de renovação da música em vários âmbitos da vida, esse momento que anuncia os dias e as noites, refazendo os ciclos.

A pesquisa do cancioneiro nacional motiva a produção musical do Grupo de MPB desde a sua fundação, em 1994. Em 2018, o grupo se renova e se reestrutura como um coro-orquestra, e sob a regência e a impecável direção musical do maestro Vicente Ribeiro, o coletivo apresenta arranjos escritos especialmente para sua formação. Atualmente são 37 cantores e 15 instrumentistas, divididos em cinco naipes vocais, mais os naipes instrumentais com sopros, cordas dedilhadas, teclas e percussão.

Sob o comando de Ribeiro, o Grupo de MPB da UFPR coleciona mais três espetáculos de sucesso, com arranjos exclusivos para a sua formação: A Cara do Brasil (2018), A Outra Cara do Brasil (2019) e Mambembe (2022), além de ter mantido uma extensa produção audiovisual durante a pandemia, com videoclipes realizados remotamente, acessíveis nos canais do grupo no YouTube, Instagram e Facebook.

Todos os tons colorindo a minha escuridão apresenta ao público excertos desses três repertórios da recente trajetória do grupo, somados ao seu mais atual projeto, em franca construção. O coletivo completa 30 anos de vida no ano que vem, e com a nobre missão de lançar olhares contundentes acerca das identidades que compõem o bojo da cultura musical nacional, ampliou o foco de sua pesquisa para a música brasileira em seu diálogo e conexão com as culturas e expressões latinoamericanas incidindo sobre a obra de compositores brasileiros.

O espetáculo será nos dias 8 e 9 de dezembro, sexta e sábado, às 20 horas, no Teatro da Reitoria. A entrada é franca e não é preciso retirar ingressos.

