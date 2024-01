Gigante do Punk e Hardcore, britânicos do The Varukers fazem show em Curitiba

A banda inglesa The Varukers, um dos grandes nomes do Punk/Hardcore mundial, apresenta-se no dia 27 de janeiro (sábado), no espaço cultural 92 Graus. A abertura será dos grupos curitibanos Rádio Cadáver, Clan dos Mortos Cicatriz, e Dinheiro Emprestado, além do Asfixia Social, de São Paulo.

A carga de ingressos tem apenas 160 bilhetes, portanto, eles devem esgotar rapidamente. Os valores são: R$ 80,00 (antecipado, até o dia 20 de janeiro) e R$ 90,00 (a partir do dia 21 de janeiro). No dia do show, se ainda restarem entradas, o valor será de R$ 100,00. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do fone (41) 9 9919-1492.

Liderado pelo vocalista e integrante fundador Anthony “Rat” Martin, o The Varukers promete um show repleto de energia, que é uma das grandes marcas do grupo. O repertório da “Brazil Tour 2024” tem clássicos de todas as fases da banda, entre eles, “All systems fail” e “Die for your government”.

Além de Curitiba, The Varukers também se apresentará em São Paulo, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, Campinas, Santo André e Taubaté.

A casa abre às 16h30 e as apresentações começam às 17h40. O 92 Graus fica na Av. Manoel Ribas, 108, no São Francisco.

The Varukers

O grupo britânico The Varukers foi formado em 1979 e é um dos pioneiros do Punk/Hardcore, pois adicionou uma pegada mais violenta ao Punk tradicional, com letras que abordam temas políticos de maneira contundente.

A banda, que está completando 45 anos de estrada, faz parte da segunda geração do Punk britânico, ao lado do The Exploited, Discharge e G.B.H.

Entre os álbuns que o The Varukers lançou, e que se tornaram referências dentro do estilo, estão “Bloodsuckers” (1983), “Prepare for The Attack” (1984), e “One Fight” (1985).

O mais recente trabalho do grupo é o álbum ao vivo “Live On Crucial Chaos: New York U.S.A.” (2023).

Serviço

O que: Show da banda britânica The Varukers.

Quando: 27 de janeiro (sábado).

Onde: 92 Graus, Av. Manoel Ribas, 108, São Francisco.

Valores: A partir de R$ 80,00. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do fone (41) 9 9919-1492.

