Oficina de Música de Curitiba terá atrações gratuitas; veja sugestões

Em 11 dias de programação, a 41ª Oficina de Música de Curitiba oferece muitas opções de shows e concertos com entrada gratuita. O público poderá apreciar uma variedade de estilos musicais, do erudito ao popular, nos palcos localizados em diferentes pontos da cidade. Dos 147 eventos, considerando o Circuito Off, 112 têm entrada grátis.

A programação gratuita acontece no Memorial Paranista (Teatro Cleon Jacques), no Teatro da Vila, na Capela da Glória, na Igreja Luterana, no Bosque Alemão (Oratório de Bach), no Solar do Rosário (Auditório Regina Casillo), na Biblioteca Pública, no Conservatório de MPB, na Escola de Música e Belas Artes (Auditório Mário Schoemberger) e no Parque Tanguá.

A seleção de filmes de temática musical no Cine Passeio também é gratuita.

Confira abaixo algumas sugestões!

MEMORIAL PARANISTA (Teatro Cleon Jacques)

O espaço será tomado por shows nos finais de semana. Lá será realizado o Festival de Choro que comemora os 50 anos do Grupo Choro e Seresta (sábado, 3/2). Para o público infantil, será apresentado o espetáculo Baticum, de percussão corporal com Andrezza Prodocimo (28/1), e Fala Bicho, baseado em poemas de Paulo Leminski (o homenageado desta 41ª edição), com o grupo Tupi Pererê (4/2).

AUDITÓRIO REGINA CASILLO

O palco localizado no Solar do Rosário receberá recitais de canto e ópera studio, e dos grupos de alunos das classes de piano, sopros e cordas. O recital de canto e piano com Ornella de Luca e Olga Kiun (28/1) é uma das atrações.

CAPELA DA GLÓRIA e IGREJA LUTERANA

Estarão reservadas à música antiga, com recitais de mestres estrangeiros nesta área. Na Capela da Glória, Rodolfo Richter, Olaf Reimers e James Johnstone realizam um recital de violino e cravo com obras de Bach (26/1).

BOSQUE ALEMÃO (Oratório de Bach)

Neste espaço serão realizados três recitais gratuitos. Um deles é o de teorba e guitarra barroca com Roger Burmester (3/2).

BIBLIOTECA PÚBLICA

Na Biblioteca, haverá apresentações de canto lírico para marcar os 100 anos do compositor italiano Giacomo Puccini (27/1). No sábado (3/2), terá os shows Inimaginável, de Fabiano O Tiziu, e Kilânio Orquestra de Violões convida Troy Rossilho.

TEATRO DA VILA

O teatro localizado na Vila Nossa Senhora da Luz terá uma programação de música eletrônica sob o comando do DJ Jeff Bass (3/2) e também o espetáculo para crianças Baticum, de percussão corporal (4/2).

AUDITÓRIO MÁRIO SCHOEMBERG (Embap)

Será o palco das orquestras de metais e percussão (27/1 e 3/2).

CONSERVATÓRIO DE MPB

Aos domingos, o local terá uma sequência de shows de artistas e grupos curitibanos de música brasileira: Serra Acima Trio, Forró Maravilha, Wugala Flama (28/1), Mariaá Sallum, Kluber e Rúbia Divino (4/2).

PARQUE TANGUÁ

A tarde do sábado, 3/2, será animada com a Big Belas Band.

CINEMA PASSEIO

Serão exibidas algumas das óperas famosas de Puccini e também filmes musicais baseados na história de astros da música: Aqui é Meu Lugar, Rocketman, Nasce uma Estrela e Yesterday.

