A programação de Natal de Curitiba promete atrair todos os curitibanos neste sábado (16) e domingo (17). As atrações natalinas programadas para este fim de semana contam com show na Praça Afonso Botelho, feira temática no Mercado Municipal Capão Raso e espetáculo “Celebrando Jesus”, que faz parte do roteiro religioso. Confira abaixo!

Programação de Natal de Curitiba para este sábado (16) e domingo (17)

Feira Natalina Mercado Municipal Capão Raso

Foto: Divulgação

Nos 16 e 17 de dezembro o Mercado Municipal do Capão Raso será o lugar ideal para garantir os presentes de Natal da família e dos amigos, além de um passeio divertido, com a Feira Especial de Natal. Presentes, artesanatos, acessórios e opções gastronômicas deliciosas para experimentar estarão disponíveis na Feira temática de Natal. No sábado (16) a feira estará funcionando das 10h às 20h; e no domingo (17/12), das 11h às 18h.

Quando: Sábado (16), das 10h às 20h e Domingo (17), das 11h às 18h

Onde: Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: R. Otto Cabél, 51 (em frente ao Terminal Capão Raso)

Fantástica Fábrica do Papai Noel – Natal sem Fome

Foto: Divulgação

A “Fantástica Fábrica do Papai Noel – Natal Sem Fome” é um evento natalino que celebra o espírito natalino, promove a solidariedade e beneficia a comunidade local. Os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades emocionantes, incluindo contação de histórias, pintura e desenho, hospital de brinquedos, presépio, peças teatrais, pintura de rosto, mini mundo com trem elétrico, escritório e correio do Papai Noel e muito mais. O evento, organizado pelo Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná – UniEnsino, tem como objetivo arrecadar alimentos para a instituição Pequeno Cotolengo.

Quando: Sábado (16) e Domingo (17), das 19h às 22h

Onde: UniEnsino – Campus Sede/Hauer

Endereço: R. Tenório Tito Teixeira de Castro, 1222 – Boqueirão

Celebrando Jesus

Foto: Divulgação

Há anos, a Comunidade Cristã de Curitiba transforma a temporada natalina em um espetáculo extraordinário, através do, agora musical “Celebrando Jesus”. Este evento, que se tornou uma tradição querida da nossa região, cativa públicos de todas as idades com sua combinação única de teatro, dança, coral e uma alta qualidade artística, transportando todos para a época do nascimento de Jesus de maneira vívida e emocionante.

Quando: Sábado (16), às 19h30 e Domingo (17), às 10h e 19h.

Onde: Comunidade Cristã de Curitiba – Bairro Alto

Endereço: R. Bento Ribeiro, 498

Coral no Palácio Avenida

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Nas janelas do Palácio Avenida, um coral natalino de 70 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento vão mostrar a sua voz, no espetáculo, que neste ano, terá como tema “O Encanto da Árvore de Natal”. As apresentações acontecerão nos dias 16 e 17 de dezembro, às 20h, com um ensaio geral no dia 15. O Bradesco é o realizador da mais tradicional atração natalina da capital paranaense.

Quando: Sábado (16) e Domingo (17), às 20h

Onde: Palácio Avenida

Endereço: Av. Luiz Xavier, 11

Natal Ligga Praça Afonso Botelho

A praça Afonso Botelho, que fica ao lado da Arena da Baixada, conta com feira de natal e muita música neste fim de semana. Confira a programação completa para este sábado (16) e domingo (17).

SÁBADO (16/12)

14h às 16h30 – Manzana DJ abertura

16h30 às 18h30 André Silva & Emerson Caruso Trio

19h às 21h – Milk n Blues

DOMINGO (17/12)

12h30 às 14h30 Schasko DJ abertura

16h30 às 17h30 – Janine Mathias e Samba da Nega

16h30 às 17h30 – Bandinha Natalina

17h30 às 19h30 Jack Samba Popular

Quando: Sábado (16) e Domingo (17), a partir do 12h30

Onde: Praça Afonso Botelho

Endereço: R. Dr. Pedro Augusto Menna Barreto Monclaro, 3020

