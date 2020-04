Nesta sexta-feira (17), a TV Globo exibe o drama adolescente, Tudo por um Popstar, na Sessão da Tarde, às 15h. Já na Netflix, a estreia fica por conta do filme Todos os Trilhos Levam a Roma. No Telecine, o destaque vai para Creed: Nascido para Lutar, que será exibido na Sessão das 22h, no Premium.

Tudo por um Popstar

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

A banda pop Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as meninas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam ao show do grupo longe da cidade onde moram.

Todos os Trilhos Levam a Roma

Netflix

Depois de saber um pouco sobre a história da Itália, Thomas tenta demonstrar seu conhecimento. Mas sua curiosidade acaba o levando até uma mina cheia de desafios.

Alice no País das Maravilhas

Amazon Prime Video

Alice retorna ao excêntrico mundo onde ela entrou pela primeira vez quando era criança. Nesta versão da Disney, Tim Burton assina a direção do longa.

Os Smurfs 2

Globoplay

Gargamel está em Paris e agora é um famoso feiticeiro. Só que ele não desiste de roubar a fórmula mágica dos smurfs. Com a ajuda de Vexy e Hackus, ele sequestra a Smurfette.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

10h45 – Zé Colmeia: O Filme

TC Premium

12h00 – Dunkirk

TC Action

15h15 – Guardiões da Galáxia vol. 2

TC Pipoca

17h45 – Era uma Vez um Deadpool

TC Cult

19h55 – De Volta para o Futuro

TC Touch

22h00 – Creed: Nascido para Lutar