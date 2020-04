Para quem está em casa e com tempo livre, uma boa ideia é buscar conhecimento. Pensando nisso, o Clube reuniu cinco cursos para você se ocupar. Entre os temas abordados, estão aulas de Inteligência Emocional, Bem-Estar, Criatividade e muito mais. Confira:

Inteligência Emocional

Na Conquer, você pode fazer um curso gratuito, com oito módulos, de Inteligência Emocional. Você recebe material didático e até certificado de conclusão. Entre os temas abordados estão: pilares e competências que devem ser desenvolvidas por quem busca inteligência emocional; adaptabilidade em tempos de crise; autoconhecimento e autogestão. além de empatia. Ao final do curso, você tem acesso a uma Masterclass, com os melhores profissionais do mercado. Você ainda recebe material didático e certificado de conclusão de graça. Saiba mais!

Ciência da Felicidade e Bem-estar

A Universidade Positivo disponibilizou um curso gratuito de Ciência da Felicidade e Bem-estar. As próximas aulas serão nos dias 17 e 23 de abril, sempre às 20h, ministradas por Gustavo Arns, idealizador do Congresso Internacional da Felicidade.

O programa aborda temas como bem-estar físico, emocional, relacional, intelectual e espiritual, emoções positivas, engajamento, realizações e vitalidade, além de dicas para conviver neste período de pandemia. Saiba mais!

Criatividade

A Faber-Castell oferece cursos de desenho, lettering, narrativa, composição, desenvolvimento de personagens, entre outros temas para estimular a criatividade de crianças e adultos.

As aulas podem ser em grupos ou individuais. Os materiais indicados para acompanhar as aulas são lápis de cor, de escrita e borracha, além de outros tipos de materiais que podem ser adaptados. Saiba mais aqui sobre os cursos!

Home Office

Em um curso de trabalho remoto, a Aldeia Coworking ensina técnicas para manter a produtividade mesmo trabalhando em casa. Entre os temas abordados, estão liderança, produtividade e auto-gestão, além da discussão sobre vantagens e desvantagens de gerir o próprio trabalho. Assinantes do Clube têm desconto de 20% no curso em EAD.

Semana Zazen

Entre os dias 13 e 25 de abril, a Monja Coen oferece a Semana Zazen, uma semana inteira de aprendizados. Em um vídeo por dia, ela ensina a superar as adversidades e enfrentar a vida de forma mais leve.

Os episódios ficam disponíveis por tempo limitado e tem cerca de 15 minutos de duração. Veja como se inscrever!