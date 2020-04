A TV Globo exibe nesta quarta-feira (15) Vai que Cola – O Filme, no Cinema Especial, às 23h15. O longa é uma versão da famosa série de comédia de mesmo nome, exibida no Multishow, canal de TV a cabo do grupo Globosat. Já a Netflix disponibiliza a partir de hoje O Pequeno Stuart Little 2 e o Amazon Prime Video conta com a série animada educativa #PartiuBrasil em seu catálogo.

Casamento Grego 2

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Toula e Ian continuam juntos e passam bastante tempo tentando compreender a problemática filha adolescente. Quando o casal descobre que uma união de sua família nunca foi oficializada pela religião, todos os Portokalos se reúnem para mais um grande casamento grego.

Vai que Cola – O Filme

TV Globo, Cinema Especial, às 23h15

Após ser vítima de um golpe que roubou todo seu dinheiro, Valdomiro se muda para a pensão da Dona Jô, no Méier, bairro localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, onde pretende escapar da polícia. Para sobreviver, ele passa a vender quentinhas pelas redondezas. A situação muda mais uma vez quando Andrade, seu ex-sócio, consegue fazer com que Valdomiro recupere sua cobertura no Leblon. Mas há um problema: como a pensão foi interditada pela defesa civil, Dona Jô e os demais moradores se mudam para a casa de Valdomiro.

O Pequeno Stuart Little 2

Netflix

Acompanhe o adorável rato Stuart em suas engraçadas desventuras com seu irmão humano George, nesta agitada sequência do grande sucesso de 1999.

#PartiuBrasil

Amazon Prime Video

A história do Brasil contada de forma divertida e dinâmica, em trechos rápidos e engraçados, de forma crítica e divertidos. O telespectador viaja na história, visitando várias épocas em um mesmo episódio. Assim, a obra não se prende à cronologia e é dividida em vários quadros.

Hora do Rock

Globoplay

Crianças nada populares formam uma banda de garagem peculiar: eles só tocam instrumentos de videogame, em uma verdadeira máquina do tempo.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Pipoca

10h25 – Harry Potter e a Câmera Secreta

TC Fun

12h10 – O Pequeno Spirou

TC Touch

15h25 – Crepúsculo

TC Cult

16h10 – Através das Oliveiras

TC Premium

17h30 – Liga da Justiça

TC Action

19h35 – Guardiões da Galáxia vol. 2