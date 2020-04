Por causa das medidas de isolamento social determinada pelo governo para o combate ao novo coronavírus, muitos show que aconteceriam em Curitiba foram reagendados. Para evitar aglomerações, de acordo com a recomendação do governo estadual e da prefeitura de Curitiba, as apresentações musicais entre os meses de março e maio tiveram nova data, confira:



Chitãozinho & Xororó

07 de Junho de 202

Teatro Positivo

Leo Chaves

13 de Junho de 2020

Teatro Guaíra

Alexandre Pires

03 de julho de 2020

Expo Unimed

Maria Rita

03 de Outubro de 2020

Teatro Positivo

Bonnie Tyler

11 de Outubro de 2020

Teatro Positivo

Luan Santana

09 de Agosto de 2020

Teatro Guaíra

Sidney Magal

09 de Agosto de 2020

Teatro Positivo

Zé Ramalho

19 de Setembro de 2020

Live Curitiba

McFly

25 de Setembro de 2020

Live Curitiba

Kiss

17 de Novembro de 2020

Pedreira Paulo Leminski

Metallica

16 de Dezembro de 2020

Estádio Couto Pereira

Jethro Tull

27 de março de 2021

Teatro Positivo

Lembrando que os ingressos já adquiridos terão a mesma validade para a nova data, sem necessidade de troca. Já aqueles que não puderem comparecer nos dias confirmados, é necessário que entre em contato com os organizadores do evento para solicitar o reembolso.