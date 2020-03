Seguindo uma tendência mundial de cancelamentos e adiamentos pelo medo de contágio do coronavírus, a organização do show do sertanejo Leo Chaves divulgou que a apresentação marcada para este sábado (14), em Curitiba, foi adiada. A nova data para o show é 13 de junho, às 20h, no mesmo Teatro Guaíra onde aconteceria o evento deste final de semana.

LEIA MAIS – Por coronavírus, Big Brother e programas de TV podem não ter plateia pra evitar contágio

Quem adquiriu o ingresso e quer mantê-lo, pode usar o mesmo bilhete na nova data. Quem preferir o ressarcimento dos valores, ou seja, quer o dinheiro de volta, precisa ligar para o Disk Ingressos pelo telefone (41) 3315-0808.

Zé Ramalho

Foto: Divulgação.

Na tarde desta sexta-feira (13), a produção do show do cantor Zé Ramalho também anunciou o adiamento da apresentação do artista, que aconteceria neste sábado na Live Curitiba. A nova data do show ficou definida para o dia 19 de setembro de 2020.

LEIA TAMBÉM – Festival de Teatro de Curitiba é adiado após casos de coronavirus

Segundo Live, os ingressos já adquiridos continuam válidos para a apresentação de setembro. Para quem quiser receber a devolução do dinheiro, a orientação é procurar os pontos de vendas do Disk Ingressos a partir do dia 10 de abril.

Marco Luque

Foto: Divulgação/Pedro Dimitrow

O comediante Marco Luque também adiou o show que faria neste sábado, no Teatro Positivo. A produção resolveu adiar a atração. Os ingressos adquiridos e os lugares continuam garantidos para uma nova data, que ainda vai ser definida pela produção do evento.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).