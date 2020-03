O show da banda Kiss foi transferido para o dia 17 de novembro, em Curitiba. A apresentação segue mantida para a Pedreira Paulo Leminski e faz parte da despedida da turnê End Of The Road. A data que estava prevista o show era 14 de maio. O cancelamento do show faz parte de medidas que estão sendo tomadas em todos os locais para evitar aglomeração e a propagação do novo coronavírus.

A mudança na data acontece dias após a banda Metallica também mudar a data do show em Curitiba.

Nas redes sociais da banda norte-americana, além de Curitiba, São Paulo, Uberlândia (MG), Ribeirão Preto, Porto Alegre e Brasília seguem com show confirmados para novembro. A turnê no Brasil inicia na capital federal no dia 10 e termina no Rio Grande do Sul no dia 19. O local deste show ainda não foi oficializado.

“Essa será nossa última turnê. Será o maior e mais explosivo show que já fizemos. Pessoas que nos amam, venham nos ver. Se você nunca nos viu, essa é a hora. Será o show”, disse Paul Stanley, o vocalista e guitarrista, em comunicado à imprensa.

Novas datas do show do Kiss no Brasil:

10 de Novembro – Brasília

12 de Novembro – Uberlândia

14 de Novembro – São Paulo

15 de Novembro – Ribeirão Preto

17 de Novembro – Curitiba

19 de Novembro – Porto Alegre

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).