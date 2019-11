Os norte-americanos do Kiss vão voltar ao Brasil com uma turnê de despedida. E Curitiba está na lista! A banda confirmou neste domingo (3) quatro datas para o Brasil em maio do ano que vem. Além de Curitiba, com show marcado para o dia 14 de maio, o grupo vai passar também por outras três cidades. O local do show na capital paranaense ainda não foi divulgado.

Veja as datas:

12/05/2020 – Porto Alegre

14/05/2020 – Curitiba

16/05/2020 – São Paulo

19/05/2020 – Uberlândia

O único show que já estava confirmado era o de São Paulo, onde a banda toca no Allianz Parque. O Kiss segue com essa turnê, End Of The Road, que tem um tom ainda mais especial: é a última, segundo a banda. “Essa será nossa última turnê. Será o maior e mais explosivo show que já fizemos. Pessoas que nos amam, venham nos ver. Se você nunca nos viu, essa é a hora. Será o show”, disse Paul Stanley, o vocalista e guitarrista, em comunicado à imprensa.

Formado nos anos 70, o Kiss é uma das maiores bandas de hard rock do mundo e ficou conhecida por suas maquiagens e shows cheios de efeitos como fumaça, fogo e pirotecnias. Antes da formação atual, a banda passou por algumas mudanças e Stanley e Simmons são os dois últimos integrantes da formação original da banda.

Ao longo da carreira, o Kiss já ganhou 28 discos de ouro e vendeu mais de 60 milhões de álbuns somente nos Estados Unidos, número que ultrapassa os 200 milhões se for considerado mundialmente. Em 2000, a banda anunciou o que seria sua última turnê, mas o Kiss acabou decidindo fazer um novo álbum ao vivo e, em setembro de 2018, confirmou que End Of The Road deve ser realmente o adeus.