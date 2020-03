Marcado para acontecer no próximo sábado (21), o show do sertanejo Luan Santana também foi adiado. Em nota, a Like Entretenimento e a assessoria do artista, afirmam que, tendo em vista a crescente escala da pandemia do novo coronavírus, decidiram mudar a data do show do cantor com intuito de minimizar a propagação do vírus. A nova apresentação deste renomado artista será no próprio Teatro Guaíra no dia 09 de agosto de 2020.

LEIA TAMBÉM: Shows do Zé Ramalho e Léo Chaves foram adiados

Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data. Sendo que para devolução, os clientes deverão procurar os pontos de vendas do Disk Ingressos a partir de 10 de abril de 2020.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).