Festival vai reunir mais de mil harleyros do país em Curitiba no próximo sábado

Curitiba terá um dia repleto de adrenalina, música e gastronomia na segunda edição do HD Fest Curitiba 120 anos & Curitiba 330 anos Motorcycle.

A HD Fest promete uma programação diversificada com imersão no universo da cultuada marca americana Harley-Davidson, nascida em 1903, e que em 2023 comemora 120 anos. Segundo os organizadores, os 330 anos de Curitiba também vão ser celebrados.

A festa tem entrada gratuita e acontece neste sábado (05) na The One Harley-Davidson, no bairro Seminário. A expectativa é atrair um público de três mil pessoas, além de mais de mil harleyros vindos de diferentes partes do país, já que a festa entrou no calendário nacional da Harley-Davidson.

“Esse ano, com a chancela da Harley-Davidson do Brasil, nossa festa se torna um dos eventos oficiais de comemoração da marca no país e por isso estaremos recebendo apaixonados por essa marca lendária de todos os lugares do Brasil e da América Latina”, declara Fernando Martins de Souza, diretor do evento.

No fim de semana das harleys, o setor hoteleiro, pontos turísticos, bares e restaurantes têm a expectativa de um significativo aumento do fluxo turístico, impulsionando a economia local. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

Uma imersão no universo HD

A área de gastronomia será aberta às 9h, oferecendo uma variedade de opções culinárias. Os shows musicais começarão às 11h, seguindo com intervalos de 2h30 entre as apresentações até às 21h, proporcionando entretenimento durante todo o dia.

Os visitantes poderão desfrutar de diversas atrações, como a exposição de motos, onde serão apresentados lançamentos da marca, bem como modelos clássicos que fizeram história no mundo das motocicletas.

Serviço: HD Fest Curitiba 120 anos & Curitiba 330 anos Motorcycle

Local: The One Harley-Davidson (Rua General Mário Tourinho, 1.055)

Data: sábado (5/8)

Horário: 9h às 21h

Entrada grátis

