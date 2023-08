O Festival Direto do Fogo, evento a céu aberto com foco em pratos regionais, que aconteceria no último domingo (13), na Chácara das Vaquinhas, em São José dos Pinhais, e acabou sendo cancelado devido ao mau tempo, foi adiado para o dia 22 de outubro.

De acordo com a organização do evento, quem adquiriu os convites pode utilizá-los na nova data do festival ou solicitar o ressarcimento do valor. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 99815-2946.

