Festival Coolritiba neste sábado: ônibus de graça na volta para casa

O Festival Coolritiba, que acontece neste sábado (20) na Pedreira Paulo Leminski, vai contar com ônibus de graça na volta. A Urbanização de Curitiba (Urbs), a pedido dos organizadores do evento, vai colocar quatro ônibus gratuitos para o transporte do público na volta do evento.

O ônibus vai operar a partir das 21h, da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, linha direta sem paradas no trajeto.

A Urbs informa que a operação é contratada pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico. Os ônibus ficam estacionados na Rua João Gava, próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Kraininski.

Desvios de ônibus

Por conta dos bloqueios de trânsito nas imediações da Pedreira Paulo Leminski, os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos: terão alteração de trajeto as linhas 181 Mateus Leme; 979 Turismo; 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário).

A linha 181 Mateus Leme terá itinerário desviado para as ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral e Mateus Leme. A linha 979 Turismo, para as ruas Evaldo Wendler e Nilo Peçanha.

As linhas 020 Interbairros II (horário) e 021-Interbairros II (anti-horário) terão seu itinerário desviado para as ruas Des. José Carlos Ribeiro Ribas e Mateus Leme.

