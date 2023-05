O Coolritiba, um dos festivais mais esperados do ano, vai acontecer neste sábado, dia 20 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Com um lineup de respeito, com nomes como Marisa Monte, Alceu Valença, Sandy, Gilberto Gil e Mano Brown, o festival tem uma novidade para o público manter o pique durante todo o festival: café “à vontade”.

É a primeira vez que o Coolritiba terá este tipo de operação e quem vai oferecer o serviço é a Go Coffee, uma das principais redes de café “to go” do Brasil. O cliente paga apenas uma vez e pode reabastecer o seu copo quantas vezes quiser.

“Estamos extremamente empolgados em trazer o café mais cool para o festival mais cool do Brasil. O Coolritiba é um evento que reúne música, energia e vibração, e estamos honrados por fazer parte dessa atmosfera única”, comenta André Henning, sócio fundador da Go Coffee.

Entre as opções disponíveis, a Go Coffee vai oferecer free refil de café (R$ 27), para todo mundo poder desfrutar de doses ilimitadas da bebida e se manter revigorado durante todo o festival. A operação vai contar ainda com uma variedade de cookies, muffins e brownies (R$ 13) e uma opção de combo (free refil + doce: R$ 35).



Os ingressos disponíveis para o festival em coolritiba.art.br/ingressos.

