Festival Coolritiba é neste sábado; confira a programação completa!

O festival Coolritba está chegando! O evento é no sábado (20) e terá 14h de shows na Pedreira Paulo Leminski. Além de 22 atrações musicais, o festival reúne arte, moda e cultura urbana. A primeira atração começa às 11h30.

A estrutura desta edição é uma das maiores até hoje, e terá uma mudança importante na divisão do mapa: o Cool Stage se divide em “Lado A” e “Lado B”, dois grandes palcos lado a lado, um formato totalmente inédito.

O Beats Stage, queridinho dos amantes da música eletrônica, seguirá rolando paralelamente na Ópera de Arame, com a pista de dança ocupando grande parte de sua área.

LEIA TAMBÉM:

>> Araucária vai ganhar shopping com cinema; saiba quando inaugura

>> Pra manter a energia, Coolritiba terá café com “free refil” durante evento

Programação

Os horários são estimados.

Cool Stage – Lado A

11h50 – Tuyo

13h30 – Liniker

15h30 – Fresno

17h30 – Matuê + Teto

20h10 – Mano Brown

22h20 – Gilberto Gil

Cool Stage – Lado B

12h40 – Agnes Nunes

14h30 – Alceu Valença

16h30 – Lagum

19h10 – L7nnon

21h10 – Sandy

23h30 – Marisa Monte

Beats Stage

16h – Thibes + PA feat Ella

17h30 – Curol

19h – Öwboss

20h30 – KVSH

22h30 – Illusionize

00h30 – Inndrive

Mike’s stage

11h30 – DJ Mitay

14h -Titcho Looper

17h – Morenno Mongelos

18h30 – Olívia

20h30 – Tangerim

Ingressos e valores

Os ingressos ainda estão disponíveis e se dividem em três categorias:

PISTA: acesso a todos os palcos e a todas as áreas do evento, exceto Camarote e Cool Experience. A partir de R$ 300 (meia-entrada).

CAMAROTE: o espaço possui entrada exclusiva no festival; acesso a área elevada e com cobertura; bares, alimentação e banheiros exclusivos; bar de drinks; área exclusiva em frente ao palco principal; acesso à pista e todas as áreas do evento. A partir de R$ 500.

COOL EXPERIENCE: acesso a todas as áreas do evento; entrada exclusiva; acesso ao camarote e seus serviços; acesso à pista; Kit Cool (kit de mimos do Festival e de patrocinadores); lounge exclusivo com open bar e open food; áreas de descanso. A partir de R$ 800.

Atrações além dos shows

O Coolritiba ultrapassa as barreiras da música e preparou diversas atrações para que for curtir o festival. Terão intervenções artísticas, ativações, danças, malabares e grafite. A tradicional tirolesa, que atravessa a frente do palco principal, também funcionará durante esta edição, além do Skyfall, balanço em queda livre a mais de 15 metros de altura do chão.

Entre as novidades, está uma roda-gigante e um pavilhão inteiro dedicado a apoiar as manifestações criativas de pessoas e empreendedores locais.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!