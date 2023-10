Festa do Vinho acontece neste fim de semana em São José dos Pinhais

Neste sábado (07) e domingo (08) acontece a XVI Festa do Vinho e Mostra Folclórica, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC). O tradicional evento celebra a imigração italiana e é realizado no Parque do Vinho, na Rua Júlio César Setenareski, na Colônia Mergulhão.

A entrada para a festa é gratuita, mas a Prefeitura de São José dos Pinhais pede a contribuição com a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite. Os donativos serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social do município.

Promovida pela Associação do Caminho do Vinho (Acavim) com apoio da administração pública municipal, a festa deve reunir quase 30 mil pessoas. “A expectativa para este ano é grande, faz quatro anos que não é realizada a festa e todo mundo está trabalhando com muito carinho para fazer a melhor edição da Festa do Vinho”, disse a presidente da Acavim, Mirian Yamashita.

Neste ano, estão disponíveis 24 estandes com pratos típicos da gastronomia italiana e vinhos coloniais produzidos na região. Além da alimentação, a programação da festa também inclui atrações nacionais, como Baitaca e Rick & Renner, e locais, com as duplas Gustavo Toledo & Gabriel e Marjourie e Mell. Apresentações folclóricas também estão programadas.

Frango e polenta na Festa do Vinho

Um dos estandes de gastronomia é do Restaurante Recanto Inspiração, que preparou um cardápio com risoto, frango, polenta, além de sanduíches de picanha e diversas bebidas para harmonizar com a culinária.

“A festa do vinho é muito importante para o roteiro, além de sua divulgação ir longe, ela (festa) traz turistas de vários lugares que ao longo do ano voltam para conhecer os empreendimentos”, pontua o proprietário do Recanto Inspiração, Adilson Roberto Rocha.

Para os fãs de vinho, a Vinícola Vô Vito oferecerá uma variedade de vinhos de mesa tintos, brancos e rosés, secos e suaves, além de produtos coloniais, suco de uva, espumantes e brigadeiros de vinho.

Confira a programação da Festa do Vinho

Sábado, 7 de outubro

• 11h: Abertura dos portões.

• 12h: Almoço (gastronomia italiana local).

• 14h30 – 15h: Grupo Foclórico Italiano Cuore D’Itália.

• 15h – 15h30: Grupo Folclórico Nipo Brasileiro Nikkei.

• 15h30 – 16h: Grupo Folclórico Raízes da Bolívia.

• 16h – 16h30: Grupo Folclórico Polonês Wawel.

• 16h30 – 17h: Grupo Folclórico Ucraniano Soloveiko.

• 17h: Degustação da Polenta de 16 metros.

• 17h: Show com Deco Dal Ponte e banda.

• 19h30: Show com a Banda Ratos de Bar.

• 22h: Show com a dupla Gustavo Toledo & Gabriel.

• 00h: Encerramento da Festa.

Domingo, 8 de outubro

0h: Missa italiana realizada na Capela da Colônia Mergulhão – Caminho do Vinho.

• 11h: Abertura dos portões.

• 11h – 12h: Christian D’Itália.

• 12h: Dupla Marquinhos e Evandro

• 13h30 – 14h: Grupo Folclórico Italiano Pícola Itália .

• 14h – 14h30: Grupo Folclórico Italiano Cuore D’Italia.

• 14h30 – 17h: Deco Dal Ponte e Banda.

• 17h – 18h30: Marjourie e Mell.

• 18h30 – 19h: Som mecânico.

• 19h – 21h: Show com a dupla Rick & Renner.

• 21h: Encerramento da Festa.

Serviço – XVI Festa do Vinho e Mostra Folclórica de São José dos Pinhais.

Data: 6, 7 e 8 de outubro.

Local: Parque do Vinho (Rua Júlio César Setenareski, nº 150 – Colônia Mergulhão)

Entrada: gratuita, com a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite.

