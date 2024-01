Festa do Milho reúne astros do sertanejo na região de Curitiba

De 25 a 28 de janeiro a cidade de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, realiza a 25ª Festa do Milho. O evento mobiliza a população local, bem como todos os municípios vizinhos. Além do milho como personagem principal, o evento se notabilizou pelos grandes shows nacionais.

Neste ano, as atrações já confirmadas são Thaeme e Thiago, Paulinho Mocelin, Bruna Viola, Clayton e Romário, Luan Pereira e Zé Neto e Cristiano. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem chegar a R$ 230 conforme setor e dia escolhido. No pacote para todos os dias, com opções de mesas ou camarotes, o valor pode chegar a R$ 5,5 mil.

O evento reúne produtores locais, exposições, feira de produtos artesanais, praça gastronômica e apresentação de artistas locais.

