Muita comida boa e atrações culturais são as atrações da 39ª edição da Festa do Frango, Polenta e Vinho, que acontece até domingo (9), no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, em Curitiba. A tradicional festa é organizada pela Paróquia São José e a renda será destinada às obras sociais e à restauração da Igreja Matriz de São José, símbolo do bairro caracterizado pelas tradições italianas. Os ingressos custam R$ 10,00 e crianças e idosos não pagam.

Durante a festa, que teve início na sexta-feira (7), a expectativa é que sejam servidos 5 mil quilos de polenta, 7 mil quilos de frango, 4 mil quilos de macarrão e 4 mil quilos de risoto. Além da tradicional gastronomia italiana, os atrativos do evento contam com apresentações folclóricas, musicais, feirinha de artesanato e produtos coloniais.

+Viu essa? Torta doce que derrete na boca é queridinha de padaria de Curitiba

Uma das mais tradicionais festividades da colônia italiana residente em Santa Felicidade, a festa foi realizada pela primeira vez na década de 1980, depois que um período de fortes chuvas atrapalhou a realização da Festa da Uva, já então bastante tradicional no bairro. Como uma grande quantidade de uva deixou de ser comercializada, a solução encontrada foi produzir vinho com o estoque encalhado e realizar mais uma festa para vendê-lo. Com o tempo, a festa do vinho evoluiu para um festival gastronômico, com a inserção de comidas como frango, polenta, macarronada e risoto, que fazem parte das tradições do bairro.

Neste sábado (8), a festa acontece até às 23h, com fechamento da cozinha às 22h30. No domingo (9), os portões serão abertos às 9h, e às 9h30 acontece a missa celebrada em italiano, com a participação do Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade. As atividades culturais e gastronômicas seguem até às 18h.

Programação 39º Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade

08 de julho, sábado

10h: Abertura do Bosque para visitantes

Abertura do Bosque para visitantes 12h: Almoço com pratos típicos preparados pela comunidade: macarrão, risoto, polenta, frango a passarinho, saladas diversas e ainda o delicioso churrasco de festa. Barracas com variedade de salgados, doces, artesanatos e food trucks.

Atendimento da Cozinha Principal: 11h30 às 16h | 18h às 22h30

Programação artística no Palco Interno:

13h: Show com “Beto Battistella” – cantor lírico pop italiano e Emilio Piva nos teclados

Show com 14h45: “Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade” e grupos convidados.

17h30: Show de Moda de Viola com “Grupo Fé e Tradição” e convidada Giulia Foganholli

Show de Moda de Viola com e convidada 20h15: Show Baile com “Banda Ensaios”

Show Baile com 22h: Fechamento dos portões

Fechamento dos portões 23h: Encerramento

09 de julho, domingo

9h: Abertura do Bosque para visitantes

Abertura do Bosque para visitantes 9h30: SANTA MISSA em Italiano, com participação do “ Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade”.

em Italiano, com participação do “ 11h: Almoço festivo com música italiana.

Atendimento da Cozinha Principal: 11h às 16h.

Programação artística no Palco Interno:

11h: Show com “Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade”

Show com 12h15: Show com “Christian Negrello”

Show com 13h45: Show dançante com “I Veneti in Brasile”

Show dançante com 15h30: Apresentações folclóricas diversas

Apresentações folclóricas diversas 17h: Fechamento dos portões

Fechamento dos portões 18h: Encerramento

Serviço

39ª Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade

Data: 07 a 09 de julho

Local: Bosque São Cristóvão – Santa Felicidade, Curitiba – PR

Ingresso: R$10,00

Pra você entrar no clima da festa! Curta La bella Polenta!!

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá