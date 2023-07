Circuito de sopas em Curitiba a R$ 23,90: queijo, abóbora e até frutos do mar

Para enaltecer as raízes culturais da cidade, os estabelecimentos participantes do Festival de Inverno do Centro Histórico trarão em seu cardápio sopas que contam um pouco da história da imigração na cidade. Ao todo, dez estabelecimentos oferecerão a especialidade a um preço fixo de R$ 23,90, com sabores variados.

O restaurante A Ostra Bêbada, por exemplo, terá a caldeirada do mar como prato do Festival. O Espaço Fantástico das Artes oferecerá um creme de mandioquinha com alho-poró, enquanto o Palco dos Cinco Sentidos terá três opções como creme de mandioquinha, creme de abóbora e Vichyssoice (alho-poró).

Já o Bar do Alemão vai oferecer uma sopa de batata com bacon, e para quem gosta de novidade, o Restaurante Jeito Mineiro vai oferecer uma sopa de aipim com pinhão e a sopa de pedra, típica sopa portuguesa que leva ingredientes como feijão, carne, batata e macarrão. Já os amantes da culinária árabe poderão desfrutar a sopa de Falafel Labneh cozido com molho de queijo coalhado, preparada pelo Oriente Árabe.

O Quintal do Monge, localizado bem no coração do Largo da Ordem, terá como opção uma sopa de abóbora com pinhão, enquanto o Bar Brasileirinho vai trazer o caldo de kenga, sopa preparada com frango, mandioquinha, cenoura e outros ingredientes. Já o Jokers, na Rua São Francisco, terá duas opções: caldo verde e creme de legumes. Para finalizar, o Hotel Blumenau oferecerá sopa de aipim com calabresa e acompanhamentos.

Parte dos valores arrecadados com a venda das sopas será revertida para a Universidade Livre do Esporte.

Haverá também um sorteio de fim de semana no Sesc Caiobá entre os participantes que fizeram todo o circuito de sopas.

“Ao chegar no estabelecimento, o participante recebe um flyer. Ao consumir a sopa participante do Festival receberá um carimbo. Se harmonizar com a cerveja ou vinho indicados pelos sommeliers parceiros ganhará dois carimbos. Depois de completar toda a cartela, que no total possui oito espaços para serem carimbados, basta que a pessoa preencha seus dados e deposite na urna que estará localizada no Memorial de Curitiba e já estará concorrendo ao sorteio”, conta Jorge.

Os 2º e 3º também serão premiados com cursos ofertados pelo Senac.

Além da Prefeitura de Curitiba, o Festival de Inverno do Centro Histórico tem apoio de entidades parceiras como Fecomércio, Sesc, Senac, Sebrae-PR, Instituto Municipal de Turismo, Fundação Cultural de Curitiba, Secretaria de Turismo, Governo do Paraná e Câmara Municipal de Curitiba.

Confira as sopas disponíveis no Festival de Inverno a preço único de R$ 23,90

Jeito Mineiro – Rua Riachuelo, 102, Sobre Loja, Centro (Pinhão com Aipim e Sopa de Pedra – Portuguesa)

Oriente Árabe – R. Kellers, 95, São Francisco (Falafel Labneh cozido com molho de queijo coalhado)

Brasileirinho – R. Mateus Leme, 67, São Francisco (Caldo de Kenga)

Bar do Alemão – R. Dr. Claudino dos Santos, 63, São Francisco (Creme de Mandioquinha com batata e bacon)

Espaço Fantástico das Artes – R. Trajano Reis, 41, São Francisco (Mandioquinha com Alho Poró)

Palco dos 5 Sentidos – R. Barão do Rio Branco, 438, Centro (Creme de Mandioquinha, Abóbora e Vichyssoice/alho poró)

A Ostra Bêbada – Rua Des. Ermelino de Leão, 95, Centro (Caldeirada do Mar)

Jokers – R. São Francisco, 164, Centro (Caldo Verde e Creme de Legumes)

Quintal do Monge – R. Dr. Claudino dos Santos, 24, São Francisco (Sopa de Abóbora com Pinhão)

Hotel Blumenau – R. Inácio Lustosa, 161, São Francisco (Sopa de Aipim com Calabresa)

