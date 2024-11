Feriadão em Curitiba tem programação com atrações culturais gratuitas

Em Curitiba, atividades culturais variadas e grátis estão na programação organizada pela Caravana Étnico-cultural Ubuntu no feriado da Proclamação da República. As atrações, abertas no começo de novembro, fazem parte dos eventos do Mês da Consciência Negra. A coordenação é da Assessoria de Promoção da Igualdade Étnico-racial da Prefeitura.

“A proposta dessa programação é, por meio da informação e de atividades lúdicas realizadas por organizações culturais parceiras, mostrar ao público toda a força e beleza cultura negra, que ajudou a formar o perfil étnico do nosso País”, resume Marli Teixeira Leite, que responde pelo órgão.

Momentos de reflexão

Foto: Hully Paiva/SMCS

Entre as atrações do período estão três eventos no Memorial da Cidade, na sexta-feira (15). A data marca o Dia Nacional da Umbanda, uma das religiões de matriz africana praticadas no Brasil. O 3º Encontro de Curimbas está na programação. Curimbas são grupos de músicos responsáveis pelos sons que se ouvem nos terreiros de umbanda. Músicos de cinco terreiros estão inscritos para se apresentar na Praça Rio Iguaçu, na entrada do Memorial.

A seguir, no mesmo dia e local, mas no Teatro Londrina do Memorial, acontecerão o 4º Encontro de Povos de Axé e o 1º Encontro de Jalis e Griôs “Diálogo sobre a Família de Axé”. Jalis e griôs são os indivíduos que preservam e compartilham com seu povo a história e a cultura de seus ancestrais.

Teatro e música

No sábado (16), as atrações ficam por conta do teatro e da música. Em dois horários (às 11h e às 15h), o Teatro Londrina do Memorial receberá o público infantil com a peça “Enquanto contava Chico Rei”. As exibições fazem parte da II Mostra de Teatro Negro, da Companhia Nossa Senhora do Teatro Contemporâneo.

Na mesma data e espaço, às 20h, os adultos poderão assistir à montagem “Bom Crioulo”, da mesma companhia. Esse espetáculo será reapresentado no mesmo palco no domingo (17), às 19h.

Também no sábado, só que na sede do Bloco Afro Pretinhosidade, no bairro Rebouças, terão lugar as atividades do festival “Novembro Negro”. O evento terá uma feira de produtos elaborados por afro-empreendedores e apresentações do gênero musical que atravessou o Atlântico e se tornou sinônimo de Brasil: o samba. As atrações vão das 14h às 18h.

Artesanato e religiosidade

Quem estiver circulando pela Feira do Artesanato, neste domingo (17), poderá conferir as atrações culturais que tomarão o Memorial de Curitiba. Das 9h às 11h30, será possível ver e ouvir as performances de artistas como o Grupo Canjão e o Slim Drácula, entre outros. A manhã de apresentações termina com o show de Daniel Montelles.

Diante da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, no Centro Histórico, também será o dia das “Águas do Rosário” – a cerimônia de purificação e renovação espiritual a partir da benção das águas sagradas. O ato começa às 12h, na porta do templo religioso.

Ainda no domingo, a partir das 14h, no Pinheirinho, acontece a Feira Afro da Zumbi – a praça construída para preservar a memória do líder quilombola Zumbi dos Palmares, morto em 20/11, Dia Nacional da Consciência Negra. Até as 18h, estão programadas apresentações de canto e dança, e exposição de objetos artesanais feitos por afro-empreendedores. As peças remetem à cultura afro-brasileira.

Serviço

Consciência Negra – atrações culturais do feriado

Dia 15/11 (sexta-feira)

Local: Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

3º Encontro de Curimbas – das 14h às 18h, na Praça Rio Iguaçu

IV Encontro de Povos de Axé – a partir das 19h, no Teatro Londrina

1º Encontro de Jalis e Griôs – a partir das 20h, no Teatro Londrina

Dia 16/11 (sábado)

Local: Memorial de Curitiba, Teatro Londrina (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Peça para crianças “Enquanto contava Chico Rei”

Sessões às 11h e às 15h

Peça para adultos “Bom Crioulo”

Sessão às 20h30

Local: sede do bloco afro Pretinhosidade (Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 381 – Rebouças)

Festival Novembro Negro

Feira com afro-empreendedores e apresentações musicais

Das 14h às 18h

Dia 17/11 (domingo)

Local: Memorial de Curitiba (Rua Dr Claudinho dos Santos, 79 – São Francisco)

Das 9h às 11h30

Shows de música e dança, entre outras atrações

Local: Em frente à Igreja do Rosário (Setor Histórico, em frente à Fonte da Memória, também conhecida como escultura do Cavalo Babão)

Às 12h

Cerimônia religiosa Águas do Rosário

Local: Praça Tiradentes (Centro)

Às 13h

Louvação das Árvores Sagradas (Irôkos)

Local: Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Às 19h

Peça para adultos “Bom Crioulo”

Local: Praça Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Boutin, 289)

Feira Afro da Zumbi

Apresentações culturais e venda de produtos de afro-empreendedores

Das 14h às 18h