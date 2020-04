A festa está garantida com muitos shows em formato de live nas redes sociais entre esta sexta-feira (24) e o próximo domingo (26). Neste fim de semana, quem abre os trabalhos é Felipe Araújo, que se apresenta nesta sexta, às 23h.

No sábado (25), acontece o Heineken Sessions, um festival dentro do canal do YouTube da marca, com shows de grandes nomes da música brasileira, como Céu, Seu Jorge e Duda Beat. Ainda no sábado, Ivete Sangalo traz todos seus hits para a TV Globo e seu canal o YouTube, a partir das 22h40.

E pra fechar, no domingo (26) tem a Balada Kids, às 17h, e a apresentação do cantor Luan Santana, às 18h.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (24)

23h00 – Felipe Araújo, no YouTube

Sábado (25)

15h00 – Sorriso Maroto, no YouTube

16h00 – Heineken Sessions com Céu, Seu Jorge, Luedji Luna, Duda Beat e Mayer Hawthorne, no YouTube

19h00 – Markino Duran em comemoração dos 50 anos, no YouTube

19h00 – Melim, no YouTube

22h40 – Ivete Sangalo, na TV Globo e também no YouTube

Domingo (26)

12h00 – Diogo Nogueira, no YouTube

16h00 – Banda Pérola Negra, no YouTube

16h00 – Mumuzinho, no YouTube

17h00 – Balada Kids, no YouTube

18h00 – Luan Santana, no YouTube