Líderes religiosos de diversas denominações cristãs têm usado a internet para o cuidado não só dos membros de suas igrejas, mas também daqueles que têm buscado consolo neste momento de incertezas. As comunidades, além de passarem a transmitir suas missas e cultos online, buscaram criar mecanismos para que esse acompanhamento espiritual seja o mais próximo possível: disponibilizando número de telefone para uma conversa com os líderes, intensificando o uso de redes sociais para a divulgação de comunicados, e claro o para uma conversa mais afetuosa.

Abaixo separamos algumas comunidades e líderes que têm utilizado principalmente o Instagram, para promover esses encontros em que trazem uma orientação espiritual e conversam também sobre o papel das igrejas neste momento de pandemia e no que virá após ele. Se você, leitor, tiver sugestões, nos envie também.

Comunidade Católica Canção Nova: o Instagram da Canção Nova transmite as celebrações das missas, grupos de oração, meditação do rosário, lives com psicólogos da comunidade falando sobre o momento atual e lives sobre relacionamento.

Comunidade Ecumênica Taizé (França): também no Instagram, a comunidade está transmitindo todos os dias os seus momentos de oração e meditação, caracterizados pelos belíssimos cantos.

Paróquia Jesus Mestre da Arquidiocese de Curitiba: é possível acompanhar missas todos os dias, momentos de oração do terço com a participação do pároco, vigário e dos paroquianos (lives em dupla), celebrações de agradecimento, momentos com entrevistas sobre as ações que a igreja está fazendo neste tempo de pandemia, terço da Misericórdia, etc., por meio de lives no Instagram, da paróquia universitária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Comunidade Católica Shalom: além das transmissões da Santa Missa, a comunidade que já é conhecida por seus inúmeros cursos e conteúdos formativos para o público católico, tem feito lives em seu Instagram, com momentos de oração, palestras, estudo bíblico, liturgia das horas, conteúdo para as crianças, conversas com psicólogos. Além disso, estão sendo disponibilizados cursos gratuitos no canal da Comunidade, no YouTube.

Comunidade Católica Fraterno Amor: além do cuidado espiritual por meio de lives em seu Instagram, a Comunidade lançou o projeto “#ficaemcasa, mas deixa teu coração sair”, que tem como objetivo incentivar seus seguidores a se tornarem “benfeitores do amor” por meio de doações em seu site. “Desenvolvido num momento de grande tensão social, devido à pandemia do Covid-19, esse projeto mantém vivas a esperança e fé de muitas pessoas, através do anúncio da Palavra de Deus e do socorro aos que mais precisam. Existem muitas pessoas que são alcançadas pelos trabalhos executados pela Comunidade, como irmãos em situação de rua e pessoas afetadas por doenças psicológicas, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico”. Além disso, a comunidade tem feito lives diárias com reflexões sobre o evangelho da liturgia do dia.

Fred Pacheco: músico e escritor católico lançou uma maratona de conteúdos online durante a quarentena. O projeto “Sem sair de casa” motiva o público a tirar um tempo para oração, espiritualidade, música, conhecimento e troca de experiências através das lives em sua conta no Instagram com temas como: o tempo do perdão, como educar a vontade, como cultivar a esperança, direção espiritual, reflexões sobre a importância do silêncio, etc. O objetivo é ajudar todos a “viver a crise com o propósito de ser uma pessoa melhor”.

Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Curitiba: a igreja tem promovido todas as terças e quintas-feiras, em seu Instagram, uma live em que o pastor dirigente da igreja, Jarmuth Jordão, traz sempre uma passagem bíblica, conversa sobre fé e faz um momento de oração. Além disso, no site da ADVEC, os cultos da igreja sede são transmitidos para todas as filiais no país.

Primeira Igreja Batista de Muriaé, em Minas Gerais: promove lives no Instagram do Ministério Reverentes, sem dia ou horário fixo, com o intuito de aproveitar o tempo de quarentena para conversar sobre temas como a confiança em tempos de calamidade e a supremacia de Cristo, por exemplo. O intuito de acordo com eles, é o de “ferramentar a igreja para enfrentar os desafios que estão pela frente entendendo os propósitos de Deus e Sua soberania sobre toda história.

Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, em Curitiba: no Instagram da igreja são publicadas quase que diariamente reflexões bíblicas promovidas por seus pastores. Todos os dias eles também disponibilizam em suas redes sociais o cronograma de atividades online que utiliza os canais de YouTube, para a transmissão de seus cultos dominicais, cultos para jovens e adolescentes, reunião de mulheres e etc., e também a live que acontece diariamente na página de Facebook.

Hernandes Dias Lopes: pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, ele faz duas lives diárias. Em seu Instagram, às 18 horas, acontece uma delas e, a outra, às 21h30, em sua página no Facebook. É um momento de reflexão bíblica e uma conversa em que Hernandes Dias Lopes procura trazer conforto àqueles que o assistem.

Roberto Silvado: o pastor da IBB Curitiba faz lives em seu Instagram todas as terças-feiras, às 22 horas. Assim como os demais, ele traz uma reflexão bíblica, promove um momento de oração e conversa sobre o momento em que estamos vivendo e as lições que se pode tirar dele.

Marcos Botelho: todos os dias, às 11 horas, o pastor da Comunidade da Vila, igreja presbiteriana em São Paulo, promove uma live em seu Instagram, com pastores de diversas denominações evangélicas. A intenção é entender o papel das igrejas neste tempo de pandemia e no que acontecerá após ela, fazer uma reflexão bíblica e um momento de oração. As conversas são publicadas, na sequência, no canal do pastor no YouTube.