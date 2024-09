Feira do Livro da UFPR reúne títulos com desconto mínimo de 30%

Até quinta-feira (05) acontece a XXI Feira do Livro Editora UFPR na Reitoria da Universidade Federal do Paraná. Durante esses dias, o público pode conferir títulos diversos com desconto mínimo de 30%. Também acontecem oficinas, programação cultural e feira gastronômica.

A entrada é gratuita e livre para todos. Ao todo, são 13 expositores, que possuem títulos de mais de 30 editoras (confira a lista completa). O evento tem acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção.

A edição deste ano conta com algumas novidades. Uma delas é que a Feira volta ao lugar onde foi realizada pela primeira vez há 23 anos: o pátio da Reitoria. Na última década, o evento aconteceu em parceria com a Semana Literária e Feira do Livro do Sesc PR, no Prédio Histórico da universidade.

Com a mudança do evento do Sesc para o Museu Oscar Niemeyer (MON), em 2024 a Reitoria voltou a ser o palco da Feira. Segundo o coordenador da Editora UFPR, Rafael Faraco Benthien, o objetivo foi manter a ação no ambiente da universidade.

“A realização do evento no MON nos afastaria desse público mais universitário e o nosso desafio neste ano foi fazer uma programação cultural. Dentro da nossa Feira estamos reunindo mesas redondas, oficinas, apresentações culturais e musicais, em uma tentativa de criar esse espaço multifuncional e utilizando sobretudo a estrutura da universidade”, explicou.

Feira do Livro Editora UFPR também acontece no formato virtual

Uma outra novidade da XXI Feira do Livro Editora UFPR é que ela ocorre em dos formatos: presencial e virtual. De 6 a 8 de setembro, o público poderá conferir no site do evento 20 expositores participantes. Algumas editoras vão oferecer download gratuito de diversas obras publicadas em acesso aberto.

“A Feira virtual nos permite atingir o público dos campi avançados, que não tem acesso e condições necessárias de vir a Curitiba durante esses dias. Também agrega alguns expositores que não puderam vir em função do calendário do mercado editorial”, afirmou o coordenador da Editora UFPR.

Até quando vai a XXI Feira do Livro Editora UFPR e mais informações

Edição presencial: 2 a 5 de setembro de 2024, das 10 às 20h.

Endereço: Pátio da Reitoria, entrada pelas ruas Gal. Carneiro, 460 e Dr. Faivre, 405.

Edição virtual da Feira de Livros: 6 a 8 de setembro, das 9 às 24h.

