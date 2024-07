Feira de vinil e colecionáveis terá 20 mil itens à venda e LPs grátis em Curitiba

Discos de vinil e objetos voltados à cultura geek são a maior parte dos cerca de 20 mil itens à venda na 3ª Feira de Vinil, Colecionáveis & Variedades, que acontece no dia 6 de julho, no Ukra Bar, em Curitiba. Com organização do grupo CWB Vinil, o evento reúne 33 expositores de vinil, objetos geek, antiguidades, camisetas temáticas, artesanato, brinquedos, aparelhos de som e produtos colecionáveis.

Esta é a maior edição do evento, que acontece no ginásio do gastrobar ucraniano, que fica no bairro Água Verde, das 10 às 19 horas. Com música, gastronomia e entretenimento, a feira tem entrada gratuita, área kids e espaço pet friendly. O Ukra Bar fica na Rua Pará, 1079, no Água Verde.

Serão 18 expositores de vinil do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Juntos, eles terão disponíveis em torno de 15 mil discos de vinil dos mais variados estilos, incluindo raridades e coletâneas. Quem chegar cedo vai poder escolher até dois discos grátis da caixa selecionada, com opções de artistas nacionais, estrangeiros e trilhas sonoras. A quantidade de discos grátis é limitada.

O DJ Gilber comandará as Pick-ups com discotecagem em vinil, animando a festa com o melhor dos anos 80.

Esta é uma ótima oportunidade para fãs atualizarem ou iniciarem suas coleções. E a cada feira há mais interessados: a venda de discos de vinil e vitrolas está aumentando no Brasil. A prova disso foi o crescimento de 136% no consumo de LPs em território nacional no ano de 2023, segundo levantamento realizado pela Pro-Música Brasil. A mesma pesquisa indica que discos de vinil representaram 69% das vendas dos formatos físicos no ano passado.

Almoço com promoção

O Ukra Bar estará servindo seu cardápio completo a partir das 11 horas, com pratos da culinária ucraniana e também porções de petiscos e sanduíches E tem promoção de Combo Vinil: entre as 11h30 e 14h30, quem comprar as porções de alcatra com pão de alho ou frango crocante com batata frita vai ganhar um chopp pilsen ou soda italiana.

Além disso, o Ukra Bar conta com doze torneiras de chope artesanal, além de diversos drinks. Para as crianças de divertirem, oferece parquinho, cama elástica e uma ampla área externa para brincadeiras.

Expositores de colecionáveis e variedades

Foto: Marcio D’ávila / Divulgação

Esta edição da feira traz, além do vinil, mais 15 expositores de outros produtos. Confira abaixo o que estará disponível no evento:

Ruído Camisetas: vai estar com uma seleção de 500 camisetas de alta qualidade com estampas temáticas de rock, jazz, brasilidades e cult movies. A empresa vai repetir a promoção de sucesso: levando três camisetas, você ganha mais uma.

vai estar com uma seleção de 500 camisetas de alta qualidade com estampas temáticas de rock, jazz, brasilidades e cult movies. A empresa vai repetir a promoção de sucesso: levando três camisetas, você ganha mais uma. Dinho Colecionáveis: Brinquedos, moedas e cédulas brasileiras e estrangeiras, miniaturas hot wheels colecionáveis e outros.

Brinquedos, moedas e cédulas brasileiras e estrangeiras, miniaturas hot wheels colecionáveis e outros. Dobro Rock: Fitas k7, CDs, funko pop, hot wheels, action figure, pôsteres de filme e de bandas, tazos, latas e garrafas de cerveja de banda.

Fitas k7, CDs, funko pop, hot wheels, action figure, pôsteres de filme e de bandas, tazos, latas e garrafas de cerveja de banda. Menecam Personalizados: oferece uma variedade de produtos que podem ser personalizados com designs exclusivos, fotos, logos ou frases conforme a preferência do cliente.

oferece uma variedade de produtos que podem ser personalizados com designs exclusivos, fotos, logos ou frases conforme a preferência do cliente. Chococaramel: doces e chocolates, bala baiana, maçã do amor, bombons, pirulitos de cristal e pão de mel licoroso

doces e chocolates, bala baiana, maçã do amor, bombons, pirulitos de cristal e pão de mel licoroso Mixturado Store: produtos geek, luminárias, presentes criativos e personalizados;

produtos geek, luminárias, presentes criativos e personalizados; Decor Print: produtos colecionáveis e decorativos que são produzidos com tecnologia 3D, voltados para a cultura geek

produtos colecionáveis e decorativos que são produzidos com tecnologia 3D, voltados para a cultura geek O Gato da Alice Brechó: brechó com peças vintage

brechó com peças vintage Boutique da Paty: Brechó unisex com peças de marcas renomadas.

Brechó unisex com peças de marcas renomadas. Coisa Antiga: antiguidades e itens colecionáveis

antiguidades e itens colecionáveis Malu Violeta Antiguidades: objetos e acessórios antigos

objetos e acessórios antigos Fino Sabão: produtos artesanais, cosméticos naturais, saboaria e produtos para aromatização de ambientes.

produtos artesanais, cosméticos naturais, saboaria e produtos para aromatização de ambientes. Mimir Artesanato e Bijuterias: artesanatos em gesso, cerâmica e afins com peças pintadas à mão.

artesanatos em gesso, cerâmica e afins com peças pintadas à mão. Color Au: meias com estampas divertidas, seleção de bonecos colecionáveis no estilo Funko Pop, action figures.

meias com estampas divertidas, seleção de bonecos colecionáveis no estilo Funko Pop, action figures. Som vintage: Aparelhos de som antigos 3 X 1, toca discos, amplificadores, caixas de som.

Lançamentos em vinil e autógrafos

Durante a tarde, a feira terá o lançamento de discos de vinil e tarde de autógrafos com duas bandas. A Pelebrói Não Sei? estará lançando o disco “Desiderato” e a banda Morcegula lança o disco “Dia das Bruxas”

A 3ª Feira de Vinil, Colecionáveis & Variedades tem patrocínio da Charlotte Alimentos. Apoio Cultural da Cervejaria Xamã e da Asteca Camisetas Personalizadas. O evento é uma realização conjunta do Espaço Alternativo, Personal Records e Ruído Camisetas, juntamente com o Ukra Bar. Saiba mais no instagram @cwb_vinilfest ou no Facebook CWB Vinil Fest.

O Ukra Bar fica na Rua Pará, 1079 – Água Verde. A entrada é gratuita e o evento é pet friendly. Reservas pelo whatsapp (41) 3521-7603

