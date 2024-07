Saiu a lista dos finalistas do Prêmio Bom Gourmet 2024. Entre os 8 mil estabelecimentos indicados por mais de 22 mil pessoas, cinco seguem para a fase final em cada uma das categorias em disputa e entram na votação popular a partir desta segunda-feira (1°).

Conheça os finalista do Prêmio Bom Gourmet no site oficial e vote no seu preferido.

As categorias e finalistas representam a diversidade e a riqueza da gastronomia da cidade. São estabelecimentos diversos que vão de prato feito, categoria chamada Rango Barateza, nossa coluna de gastronomia popular aqui na Tribuna, a menu completo, boteco, restaurante, padaria, doceria confeitaria, churrascaria, árabe, asiático, coxinha, pastel e os tradicionais da cidade como pão com bolinho e carne de onça.

Conheça todos os finalistas e vote site do Prêmio Bom Gourmet e escolha o seu preferido.

Além das categorias abertas na fase de indicação, entra pra votação também os finalistas da categoria Gastronomia Transforma. Em parceria com o Clube da Alice, a categoria destaca cinco empreendedoras mulheres e seus negócios. Em breve, você vai conhecer a história das cinco finalistas.

+ Leia mais: Shopping de Curitiba tem escalada e mini kart na programação das férias de julho

Votação premiada

Considerado o maior prêmio de gastronomia do sul do Brasil, o Prêmio Bom Gourmet destaca os estabelecimentos mais indicados pelos participantes que agora são finalistas das categorias. Vote em todas as categorias e concorra ao sorteio para participar da festa com os vencedores com mais 4 amigos.

+ Veja também: Novo supermercado de Curitiba começa a ser construído após 2 anos de espera

Cada voto gera um número da sorte que dará direito a participar do sorteio para assistir a festa de premiação no dia 26 de agosto e ainda levar mais 4 pessoas para comemorar junto. Lembrando que é preciso fazer login e vale um voto por CPF por categoria. Quem já se cadastrou na fase de indicação, entra direto para votar.

Então não perca tempo e acesse agora o site do Prêmio Bom Gourmet, cadastre seu CPF e escolha o seu vencedor de cada categoria.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?