Para os pais que já estão pensando nas atividades para fazer com as crianças durante as férias de julho, o Shopping Mueller, em Curitiba, vai contar com oito atividades. A atração especial será a Parede de Escalada, com 6 metros de altura, instalada no piso L1. Podem participar da atividade crianças a partir de 4 anos e adultos até 100 kg. São dois participantes de cada vez com duração de 10 minutos. Os ingressos custam R$ 30 por pessoa.

Outra opção é o Mini Kart Radical, que garante muita adrenalina para crianças a partir de 4 anos, até 55 kg, com circuitos de 5 a 10 minutos. O brinquedo fica no Piso G4 (Edifício Passarela) e os valores variam de R$ 25 a R$ 40 por pessoa, dependendo do tempo escolhido.

No piso L4 tem o Circuito Inflável Divertido da Masha e Urso e o Mini Kids Car, ambos para crianças até 12 anos, além do espaço do Kids Park, da máquina de pelúcias gigante AZV – Plush Machines e do Espaço VR, que proporciona experiência de realidade virtual. Para completar a diversão, o Cinemark Mueller tem opções de filmes em cartaz.

As atrações de férias começam no dia 02 de julho e vão até 04 de agosto. A programação funciona todos os dias da semana no horário de funcionamento do shopping.

Férias Shopping Mueller

Parede de escalada – Piso L1: Valor: R$30 (ingresso individual) – 10 minutos. Crianças a partir de 4 anos e adultos até 100 kg.

Mini Kart Radical – Piso G4 – Ed. Passarela: Valores: 5 min – R$ 25 ou 10 min – R$ 40. Para crianças a partir de 4 anos e até 55kg.

Circuito Inflável Divertido da Masha e Urso – Piso L4: Valor: R$50 (ingresso individual) – 30 minutos. Indicado para crianças até 12 anos.

Mini Kids Car – Piso L4: Valores: 10 min – R$25 (carro pequeno) ou R$30 (carro grande).

Kids Park – Piso L4: Valor: A partir de R$53 (ingresso individual) – 30 minutos. Todas as idades.

AZV – Plush Machines – Piso L4: Valor: R$2, R$5 ou R$10 (por tentativa) – os valores variam de acordo com o tamanho das pelúcias (P, M ou G). Todas as idades.

Espaço VR (realidade virtual) – Piso L4: Valor: R$30 (de segunda a quinta-feira) e R$40 (sexta a domingo e feriados). Todas as idades.

Cinemark Mueller – Piso L4: Confira a programação e ingressos no site.

Local: Shopping Mueller (Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba/PR)

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 20h.

