Moradores e visitantes de Curitiba tem opção de programa com comidinhas, música, adoção de animais e mais atrações, neste sábado (7) no Parque Barigui. Por lá vai acontecer a Feira de Empreendedores Vale do Pinhão, que vai contar com 80 expositores, que vão oferecer produtos e serviços variados, de negócios de micro e pequenos empreendedores de Curitiba e Região Metropolitana.

Com entrada gratuita, a Feira de Empreendedores será realizada das 10h às 18h, no Complexo Imap do Parque Barigui, na Alameda Ecológica Burle Marx, S/N e vai contar com mais de mil produtos e serviços. Veja abaixo a lista com os expositores da feira.

Foto: Luiz Costa/SMCS

Os visitantes do evento também poderão aproveitar a música ao vivo, contação de histórias, a presença da Família Folhas e, no estacionamento em frente, o Amigo Bicho, feira de adoção da Rede de Proteção Animal de Curitiba. A estimativa da prefeitura é que 3 mil pessoas passem pela feira.

Comidinhas

Na feira, também estarão à venda pães, cookies, doces, sanduíches, bolos e comida baiana produzidos pelos participantes dos programas de capacitação empreendedora do Vale do Pinhão, gerenciados pela Agência Curitiba, e do Instituto Municipal de Turismo (IMT).

Atrações

Quem vai abrir a programação da Feira de Empreendedores Vale do Pinhão, será músico Fábio Elias (da Relespública), que apresenta seu repertório para voz e violão, das 10h às 11h. Paulinho Czar Duo leva mais música ao vivo no período da tarde, entre das 15h às 16h.

Evento Amigo Bicho. Foto: Hully Paiva/SMCS



Das 10h às 16h, no estacionamento do Complexo Imap, será realizada a 8ª edição do evento de adoção Amigo Bicho, marcando o encerramento da Semana de Proteção Animal de Curitiba, que vai levar cães castrados e com o esquema vacinal em dia que precisam de um lar.

As Bruxas da Casa Encantada também vão participar da feira, com a contação de histórias para as crianças em três horários: 11h, 14h e 16h.

Empreendedorismo

A feira terá em exposição o trabalho de micro e pequenos empreendedores de Curitiba e Região Metropolitana que vão comercializar produtos e serviços nas seguintes áreas: Alimentos e bebidas; Casa e decoração; Esporte e lazer; Eventos e entretenimento; Vestuário e acessórios; Produtos personalizados; Saúde e bem-estar; Papelaria; Pet Shop; Serviços e consultoria; e Tecnologias e Inovação.

“É uma oportunidade para comercializarem produtos e serviços, se apresentarem a novos clientes e mostrarem toda inovação e criatividade com que desenvolvem seus negócios”, destaca o presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Dario Paixão.

A Feira de Empreendedores Vale do Pinhão é uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, realizada pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, para o incentivo aos micro e pequenos negócios na cidade, fortalecendo o ecossistema de inovação curitibano, o Vale do Pinhão.

Expositores da Feira do Empreendedor 2023

1817 Doces Regionais

Acesso Franquias

Ade Souza Fotografia

Agência clique de midas digital

Agência de babás Espaço Mamma

Ahnima Doces Inteligentes

Alquimias Biscuit

Amovet

Ana C.

Arbol software house

Arborenze

Atelie Dayane Chrissante

Aurora – produtos pé da serra

Bertcon

Betancourt Clothing Store

Beth Futons

Brilho da Estrela

Cami’s Cake House

Canudos e Sabores

Capivara Curitibana

Chef Tatiane Comida de Verdade

Clube Nails Brasil

Comida Bahiana da Vero

Concita´s Bolos

Cuty Cookies

Darlene Medeiros Weddings

Delicadeza a Mesa

Efficerium

Empório Toniolo’s

Engenheiro Junior

Esmera

Fackinox

Fricote dePpapel

Fumiga – imãs divertidos

Hera Saboaria

Holy Skin Tattoo

Ietaam Regional Paraná

Instituto Batom

Julienne Bini – consultoria de imagem

Karina Artes e Costura

Karla Santos Consultoria

Kazaxique Personalizados

Kefi

Kf Digital

Kitanda do Acessório

Kurytyba – Agência de Marketing

Lá da Lu

La Vie Veg Cosméticos

Laços Inbox

Little P

Loja Sersol

Lumos Velas Aromáticas

Magnolia Atelier

Maria Porcina Acessórios

Mauli Biojoias

Melh Velas & Aromas

Merylin Karolyne

Milá Melo Atelier

Mimos da Dandara

Naniarts Atelier

Naturalmente Doce

Piec Pães Artesanais

Pijamas Hortelã Pimenta

Pop Berry

Portte Energia Solar

Rejane Mota Arte Têxtil

Resiburn

Route Gin

Semente Presente

Sou Voe

Tania Cristina Home Decor

Tico e Tica Sensory

Trendiee

Unique Paper Crafts

Verticale

Vó Irene Cosméticos

Wbiojóias

We Content

