No próximo fim de semana, sábado (7) e domingo (8), das 10 às 18 horas, acontece a 15ª edição do Street Style CWB– um encontro de brechós e marcas locais – no Nott (Al. Dr. Carlos de Carvalho 708 – Batel). Os visitantes terão a chance de renovar o guarda-roupa com peças novas ou usadas, de marcas locais e grifes consagradas, tudo disponível por um preço acessível.

Durante dois dias, 60 expositores oferecem mais de 10 mil produtos, entre roupas e acessórios de Street Style. O evento é pet friendly e tem entrada gratuita.

Nesta edição acontece uma Batalha de Rimas, no domingo (8), às 14 horas, com a participação de MC’s da @associacaodosrimadores de Curitiba, em duelos freestyle. As inscrições são abertas e podem ser feitas no dia, sem custo para quem quiser participar. Haverá premiação para os dois primeiros colocados e ainda vários prêmios de vouchers colaborativos em parceria com os expositores para todos os participantes.

A organizadora do Street Style CWB, a empresária e modelo Stefanny Souza, comemora o sucesso da edição anterior quando aconteceu a 1ª batalha de danças urbanas all style com a participação de dezenas de dançarinos. “Agora é a vez da batalha de rimas que estamos trazendo para dentro do encontro. Nossa ideia é alternar o evento com expressões da cultura de rua”. Nos dois dias, na hora do almoço – das 12 às 14 horas – o público também pode conhecer o trabalho da argentina DJ Medusa que oferece um set musical com muito Hip-Hop e Latinidades.

O encontro em Curitiba segue a linha Street Wear que reflete um comportamento internacional e contemporâneo para que todos possam se expressar da forma como quiserem. Stefanny selecionou 45 expositores por dia. As marcas locais são autorais e os brechós são de peças selecionadas, então o público vai encontrar um pouco de tudo, com um padrão de estilo e grande variedade.

“É um programa para quem gosta de moda e da cultura do Street Style. São em torno de 100 araras e quase 10 mil peças diferentes por dia. Desde os acessórios como brincos, colares, óculos, boinas, tênis… até as roupas novas, algumas de alfaiataria, ou usadas, como as famosas peças vintage colecionáveis, difíceis de encontrar, com mais de trinta anos que tem como essência a moda sustentável”, explica.

O Nott – espaço onde acontece o Street Style CWB – tem três ambientes: na frente são seis expositores, o Garden espaço da praça de alimentação, e acontece a batalha de rimas, e nos fundos, com dois andares, na parte de baixo ficam 22 expositores, e no mezanino ficam mais 16 expositores, os tatuadores e body piercing.

A 15º Street Style CWB será na Nott, que fica na Al. Dr. Carlos de Carvalho 708 – Batel.

