Fast food vegano da Xuxa é gostoso? A Tribuna do Paraná foi provar

A mais nova rede de fast food chega a Curitiba nesta sexta-feira (10) e promete causar curiosidade aos curitibanos. A X-Bloom, quem tem a Xuxa como sócia e embaixadora, promete lanches, porções, bebidas e sobremesas com alto teor proteico, menos açúcar e menos sódio. Segundo a marca, os alimentos são nutritivos, com zero calorias vazias. E o sabor, é bom?

A rede oferece onze tipos de sanduíche 100% vegetais, com proteínas nos sabores carne bovina, frango e peixe. Há batatinhas, anéis de cebola, empanados feitos com ervilha e chia – todos fritos no óleo de algodão.

A reportagem da Tribuna do Paraná foi convidada a conhecer a nova loja, que fica localizada no piso L3, na praça de alimentação do Shopping Palladium, no Portão. Experimentamos o sanduíche Big Bloom (R$ 35,90 ou R$ 38,90 no combo), que vem com dois hambúrgueres, alface, molho especial, cebola, picles, tomate e pão. Todos os ingredientes de origem vegetal.

O sanduíche é simples, de tamanho bom, mas sem sabor muito apelativo. A textura da carne lembra muito um hambúrguer de carne, mas o sabor não é intenso e a carne não é suculenta. O pão, por não conter leite e derivados, parece ser mais sequinho. Como não tem queijo, a cremosidade e a suculência toda vem do molho, que é bem temperado – tem sabor agridoce e levemente azedinho.

Para acompanhar no combo, a porção de peixe frito foi escolhida. O empanado feito com ervilha tem sabor intenso de peixe e poderia se passar como proteína animal facilmente. De todos os pratos, a porção de peixe vegano empanado (a partir de R$ 14,90) foi a mais saborosa e a mais próxima do sabor da proteína vegetal. Para acompanhar, molho tártaro.

As bebidas são todas funcionais, que atuam na melhoria da imunidade e podem até fazer um papel de estimulante e detox. Escolhi um refresco de limão (R$ 13,90), que tinha um sabor suave, bem simples, nada açucarado. Há também opções de refrigerantes orgânicos.

Para fechar a experiência, a Tribuna também provou uma das sobremesas da rede. O sorvete de paçoca (R$ 6,90) foi escolhido. No X-Bloom, a sobremesa é feita sem açúcar e lactose e tem alto valor proteico. No quesito sabor, a doçura é leve, com a paçoca bem presente. De sabor, lembra um shake proteico sabor paçoca com textura de sorvete, bem geladinho. Se a ideia é uma opção proteica, é uma boa escolha. Mas o sorvete tradicional ainda continua sendo mais gostoso.

Serviço

XBLOOM Shopping Palladium | Praça de Alimentação

Inauguração: 10 de maio, sexta-feira

Horário: a partir das 11h

