Famílias de moradores da Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, receberam doações de kits de alimentos arrecadados na live realizada pelo cantor Roberto Carlos e a Lacta. No total, 22 toneladas de alimentos foram arrecadadas e 3,4 toneladas doadas para 136 famílias da região. Somente de janeiro a abril deste ano, a Mondelēz Brasil já realizou a doação de mais 24,5 toneladas de itens alimentares para o Estado do Paraná.

No dia da live, cada foto enviada com a hashtag “Cada pedacinho aproxima” foi convertida em um quilo de alimento destinado para doação. Ao todo foram 22.010 hashtags.

No Paraná

Para o Estado do Paraná, itens como óleo, macarrão, arroz e outros produtos da Mondelēz Brasil foram repassados ao Programa Mesa Brasil que viabilizou as doações. “Não podemos nos furtar em participar ativamente de um momento pelo qual passa o Brasil. Sabemos da responsabilidade que temos enquanto empresa, com a sociedade paranaense”, ressaltou Maria Claudia Souza, diretora de Assuntos Corporativos da Mondelez Brasil.

Sandy Cristina da Silva, 32 anos, perdeu o emprego em abril, quando o restaurante em que atuava fechou definitivamente as portas. “Com três filhas em casa, não é fácil. Esses kits vão aliviar bastante esse momento difícil que estamos passando”, contou. Para tentar driblar a crise, Sandy iniciou a produção de kits para festas. “Muitos dos itens que recebi hoje, como por exemplo, o óleo, utilizo na minha produção, assim, o valor que usaria na compra desses itens, posso empregar em outras coisas” relatou.

As doações ocorreram na unidade Marista Escola Social Ir. Henri, que atende 860 crianças bolsistas da Fazenda Rio Grande. Segundo o assistente social da instituição, Eneias Pereira, as doações chegam em um bom momento. “Todas as crianças estão em casa, com atividades remotas e muitos pais e mães perderam o emprego. Esses itens são um alívio para essas famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade”, comentou.

A parceria entre a Mondelez Brasil e o Programa Mesa Brasil acontece desde 2004 no Paraná e já atendeu mais de 88 mil famílias em situação de vulnerabilidade. O restante dos itens arrecadados serão destinados a outros estados brasileiros.