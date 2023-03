Fim de semana batendo na porta, e a programação cultural está bem bacana para Curitiba e Região Metropolitana. Tem o retorno dos dinossauros, shows de vários estilos musicais e contos para a criançada na faixa.

Para começar o sábado (4), que tal ir na Rua XV, no Centro de Curitiba, aproveitar atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Outra dica é a exposição dos dinossauros, que no último ano foi sucesso de público atraindo mais de 100 mil visitantes de toda a Região Metropolitana de Curitiba, está de volta a Pinhais em comemoração ao aniversário de 31 anos do município.

+ Leia mais: Skank, Cabaré, Coldplay… Agenda de shows de março em Curitiba

Novamente o local da mostra será um dos cartões postais de Pinhais, o Parque das Águas. Nesta edição, a atração recebe o nome de Jurassic Park das Águas, sendo inaugurada na sexta-feira(3), a partir das 10h.

O público terá a oportunidade de conhecer 50 esculturas de diferentes espécies de dinossauros. A novidade deste ano é inspirada no filme Jurassic Park, com a criação de um espaço, um “laboratório abandonado” para visitação do público. A entrada para a exposição é gratuita. Todos os dinossauros foram criados pelo artista Jonas Corrêa, que confecciona as peças em fibra, resina e tinta. O espaço fica aberto todos os dias, com horário de funcionamento das 9h às 19h.

Uma versão da clássica fábula “A Bela e a Fera” será encenada no Teatro Regina Vogue. O espetáculo, indicado para todas as idades, está em cartaz nos dias 04 e 05 de março, sábado e domingo, às 17h. Os ingressos custam R$60 inteira, R$30 meia, e estão à venda no site do Disk Ingressos

A banda Skank apresenta o último show em Curitiba, antes da separação por tempo indeterminado dos integrantes. A apresentação está marcada para o sábado (04), no White Hall Jockey Eventos, às 20 horas. Ingressos de R$120 e R$200 pelo Disk Ingressos.

Também no sábado, show do cantor Daniel no Teatro Positivo. A única apresentação está marcada para às 21 horas.Ingressos podem ser comprados no Disk Ingresso no valor a partir de R$ 110.

Já no domingo, dia 05 de março, às 10h, a Casa do Contador de Histórias promove mais uma edição de sua Roda de Histórias, um evento para toda a família participar e se divertir.

+ Viu essa? Imagine Dragons faz show vibrante na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

Em homenagem ao Dia da Mulher, os voluntários do local irão contar histórias sobre personagens femininas incríveis que mudaram o mundo com sua coragem e maturidade. A ideia da ação é celebrar a força, a resiliência e a criatividade dessas mulheres que desafiaram as normas e os limites impostos pela sociedade.

Esta será uma oportunidade única para honrar e se conectar com a força feminina dentro de cada um. O evento é gratuito e aberto ao público e os visitantes também são convidados a contar histórias, se assim desejarem.