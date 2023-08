Exposição imersiva do Van Gogh abre novas datas para Curitiba

Sucesso nacional, a exposição Van Gogh & Impressionistas chega a Curitiba e estreia no dia 29 de setembro. O espetáculo utiliza efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor, levando arte, tecnologia e emoção com projeções 360º de alta definição e outras instalações em um incrível complexo com 1.600 m² no Shopping Estação.

O público curitibano está ansioso pela atração e os ingressos de setembro já estão esgotados. Nesta semana, a produção acaba de disponibilizar novas datas e mais ingressos, de 16 a 22 de outubro.

Com muita arte e tecnologia, a exposição traz ao público de Curitiba e região uma emocionante viagem pelo genial universo do artista holandês, com direito a célebres obras, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis, Amendoeira em Flor, dentre outras. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

“Anunciamos com muito orgulho a chegada dessa super experiência sensorial inédita a Curitiba. O Estação já é reconhecido como um espaço de entretenimento e diversão para as famílias, e agora proporciona essa imersão cultural na vida do gênio holandês que é patrimônio mundial da arte”, comenta Fábio Oliveira, superintendente do Shopping Estação.

Em um complexo de 1.600 m² que será instalado no estacionamento superior do Shopping Estação, a atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

Sucesso em outras grandes cidades brasileiras, o espetáculo imersivo arrebata multidões usando sistema de superprocessamento e múltiplos projetores para apresentar as obras em releituras que misturam efeitos e movimentos a partir de recursos de videografismo de última geração. Além disso, a exibição conta com trilha sonora especial, baseada em grandes clássicos da música universal, que busca privilegiar o envolvimento e a emoção.

Van Gogh & Impressionistas se inspira em grandes atrações internacionais, como o Atelier des Lumières (Paris) – um dos precursores em exibições imersivas – e o Museu de Arte Digital (Tóquio), oferecendo ao visitante a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e outros grandes artistas. Por isso, é um espaço ideal para contemplação e para fazer fotos e vídeos incríveis.

O evento estreia dia 29 de setembro e fica na capital paranaense, em curta temporada. Os ingressos já estão disponíveis para venda online no site da produtora www.lightland.com.br e, em breve, também em bilheteria presencial no Shopping Estação.

“Trazer Van Gogh & Impressionistas para Curitiba é especial, pelo diferencial da cidade já ser conhecida por sua rica cena cultural e seu apreço pela arte. Por isso, estamos preparando algo especial e grandioso, à altura do Paraná”, diz o diretor geral da atração, Davi Telles.

Visitação de grupos escolares:

Van Gogh & Impressionistas também é a atração ideal para proporcionar ao estudante uma vivência repleta de arte, conhecimento, emoção e tecnologia por meio das exibições imersivas projetadas em 360° em paredes e chão, além de outras instalações artísticas do complexo. Para mais informações sobre a atração e pacotes especiais, as instituições escolares interessadas podem entrar em contato com escolas@lightland.com.br.

Serviço

Van Gogh & Impressionistas

Local: Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças (estacionamento superior, piso G11, acesso azul)

Data: a partir de 29 de setembro, em curta temporada

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às terças-feiras

Horário:

Segunda a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Domingos e feriados: das 11h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Quanto:

Segunda a sexta – Diurno: R$70 inteira / R$35 meia-entrada;

Segunda a sexta – Noturno: R$90 inteira / R$45 meia-entrada;

Final de semana e feriados: R$110 inteira / R$55 meia-entrada;

Meia-entrada: para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local. Gratuito para crianças até 4 anos. Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais.

