Maior tributo da América Latina do U2 se apresenta com orquestra em Curitiba

Considerado o maior tributo da América Latina da banda irlandesa de rock U2, o grupo U2 One Love se apresenta no Teatro Positivo, em Curitiba, no dia 15 de setembro, acompanhado de uma orquestra. O show começa às 21 horas.

Há mais de dez anos na estrada, a banda U2 One Love é formado por Sérgio Rosa (Bono) no vocal, guitarra e gaita, Leonardo Ciotti (Adam Clayton) no baixo, Glauco Jacow (The Edge) na guitarra e vocal, e Luciano Lobato (Larry Mullen Jr) na bateria.

O espetáculo traz ao público a verdadeira experiência de estar em um show do U2, com performance de palco, instrumentos musicais, aparência, figurinos e sonoridade similares ao grupo original. Segundo Sérgio Rosa: “U2 One Love foi a primeira banda do mundo a fazer um show tributo com orquestra, sendo liberado pela própria banda U2”, conta o intérprete de Bono.

Seguindo a inspiração de ideais políticos do U2, a banda tributo realiza ações filantrópicas, com cachês doados a instituições como a Nova 4E, Hospital Casa Branca, Caminhos Musicais Jaguaré, entre outros.

Os ingressos para o espetáculo U2 One Love & Orquestra estão sendo vendidos no site Disk Ingressos.

U2 One Love & Orquestra em Curitiba

Local: Teatro Positivo

Data: 15 de setembro de 2023

Horário: 21 horas

Classificação: Livre (menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)

Ingressos: Entre R$ 70 e R$ 280

Vendas online: Disk Ingressos

