A 7ª edição do Pátio Batel Fashion Walk (PBFW), maior evento de moda do sul do Brasil, terá como destaque desfiles e eventos paralelos, com grandes nomes. Uma das principais atrações é um bate-papo aberto ao público entre Glória Kalil e Paulo Borges, mediado por Graça Cabral, com o tema “A espiral da moda no século 21 – uma visão panorâmica”.

+ Leia também: Onda de calor extremo vai ferver o Paraná; Cidade terá máxima de 35ºC

O evento será realizado na própria passarela do PBFW, no átrio do piso L1, no dia 23 de agosto (quarta-feira), às 17h. Nome icônico da moda brasileira, Glória Kalil é jornalista, empresária e consultora de moda. Celebrada por sua vasta carreira, se tornou referência do mundo fashion.

Paulo Borges, por sua vez, assina a direção desta edição do PBFW, sendo reconhecido nacionalmente como fundador e criador do São Paulo Fashion Week (SPFW). Graça Cabral, mediadora, também é cofundadora do SPFW, com vasto conhecimento do mundo fashion.

Bate-papo com Ricardo Almeida e ações em lojas

Muito além dos desfiles, o PBFW fará com o que Curitiba respire moda durante os dois dias de evento. A programação completa terá mais de 70 ações realizadas pelos lojistas. Considerado a maior referência brasileira em alfaiataria masculina, Ricardo Almeida vem ao PBFW no dia 22 (terça-feira), para participar de um bate-papo exclusivo celebrando os 40 anos da marca.

A Bergerson convida a diretora de moda da Marie Claire, Larissa Lucchese, para um bate-papo às 17h. Na Dolce & Gabbana, em evento exclusivo para convidados, ocorrerá um warm-up com a presença de Donata Meirelles, uma das maiores autoridades da moda do Brasil.

+ Veja mais: Morre produtor de moda Victor Sálvaro, aos 49 anos

A loja FIT traz Chris Francini para um bate-papo, no mesmo dia, às 17h; já na TROC, também às 17h, a especialista em luxo, Michelli Lipattin, fala sobre novidades, tendências de mercado, como cuidar da sua bolsa, luxo secondhand e autenticação de originalidade. Na Mr. Cat, às 14h, Vânia Figueiredo e Angela Carraro fazem um color day para o público presente.

No dia 23 (quarta), às 16h, a NV convida a sua RP, Tami Machado, para falar sobre a nova coleção da marca.

Evento de moda no Pátio Batel. Foto: Divulgação

PBFW 2023 terá desfile exclusivo de marcas internacionais

Entre as novidades, o PBFW contará com um desfile exclusivo de marcas internacionais, como Burberry, Ferragamo, Dolce & Gabbana, e outras, um desfile inédito do projeto LABmoda, com 20 marcas locais, além de mais de 80 outras marcas internacionais e nacionais.

O projeto cenográfico do PBFW deste ano será ainda mais surpreendente um ambiente que tomará conta de todos os andares do Pátio Batel: a passarela dos desfiles se estenderá pelo primeiro e segundo piso, trazendo ainda mais dinamicidade, com espaço de visão única no terceiro e quarto piso, incorporando totalmente a estrutura do átrio.

Além disso, entre as modelos que irão desfilar por marcas internacionais nos dois dias de PBFW, estão as tops Renata Kuerten (no primeiro dia) e Carol Ribeiro (no segundo dia), duas das modelos brasileiras mais cobiçadas no cenário nacional e internacional atualmente.

+ Leia mais: “Rua do xingamento” é só problema em um dos bairros mais populosos de Curitiba

Entre as presenças confirmadas para o evento, estão nomes como Rita Carreira, Isa Domingues e Juliana Bordon. As três são nomes referência no mundo da moda, com carreiras consolidadas, e estarão circulando pelo PFBW. O evento ainda conta com o mailing de Juan Moraes, Pedro Mafra e Felipe Casas.

O evento será exclusivo para convidados no átrio do piso L1 ao L3. O público tem acesso à área no Piso L4 e ainda poderá conferir a transmissão ao vivo dos desfiles nos dois dias a partir das 19h30, no canal do YouTube do Pátio Batel, ou acessando: www.patiobatel.com.br/pbfw

Confira a programação completa:

Dia 22 (terça-feira) – Átrio do Piso L1



● 19h30 | Desfile marcas internacionais

● 20h | Desfile multimarcas

Dia 23 (quarta-feira) – Átrio do Piso L1



● 17h | Talk com Glória Kalil e Paulo Borges, com mediação de Graça Cabral

● 19h30 | Desfile LABmoda

● 20h | Desfile multimarcas

EVENTOS EM LOJAS

Dia 22 (terça-feira)



● 10h às 22h | Adcos (piso L3) – Coquetel e tratamento de Bambu Face para clientes

● 10h às 22h | Adidas (piso L2) – 15% de desconto

● 10h às 22h | Barthelemy (piso L2) – Brindes nas compras acima de R$2.500

● 10h às 22h | Caudalie (piso L1) – Avaliação de pele

● 10h às 22h | Emporio Armani (piso đL1) – Máquina de fotos instantâneas personalizada

● 10h às 22h | Joker Socks (piso L2) – Compre 3 pares de meia e leve 4

● 10h às 22h | Le Creuset (piso L1) – 10% de desconto

● 10h às 22h | Lenny Niemeyer (piso L3) – Coquetel com espumantes, doces e brindes

● 10h às 22h | Loungerie (piso L3) – Até 20% de desconto

● 10h às 22h | Rennê Joias (piso L2) – Lançamento de peças novas

● 10h às 22h | Max Mara (piso L1) – Coquetel com doces e espumantes

● 11h às 20h | Paula Torres (piso L2) – Coquetel com presença da shoe designer Paula Torres

● 12h às 22h | Ópera Arte (piso L3) – 10% de desconto na salada fitness de figos e na cerveja longneck Heineken

● 12h às 22h | Emy Restaurant (piso L1) – 10% de desconto em menus especiais e welcome drink

● 12h às 20h | Richards (piso L2) – Sessão de fotos com make Sephora (com horário marcado) e coquetel

● 14h às 20h | Animale (piso L1) – Coquetel com chocolates e espumantes e a presença do produtor de moda Baby Bordoni

● 14h às 20h | Anselmi (piso L2) – Coquetel com espumantes e doces

● 14h às 20h | Mr. Cat (piso L2) – Color Day com Vânia Figueiredo e Angela Carraro

● 14h | Pituchinhus (piso L3) – Coquetel e decoração especial em loja

● 14h às 21h | Souq (piso L3) – Coquetel em loja

● 15h | Swarovski (piso L1) – Coquetel com trufas e espumante

● 16h | Bo.Bô (piso L1) – Coquetel em loja

● 16h | Jorge Bischoff (piso L3) – Coquetel em loja

● 16h | MOB e Drogaria Iguatemi (piso L2) – Ação com produtos Embryolisse

● 17h | Bergerson (piso L2) – Bate-papo com Larissa Lucchese

● 17h | FIT (piso L1) – Lançamento Jersey Club + talk com Chris Francini + degustação Starbucks

● 17h | Foxton (piso L2) – Happy hour com chopp + desconto de 25%

● 17h | John John (piso L3) – Lançamento da coleção Festival Season com DJ, coquetel com bar de drinks e mesa de doces

● 17h | TROC (piso L3) – Talk com a especialista de luxo da TROC Michelli Lipattin sobre novidades, tendências de mercado, como cuidar da sua bolsa, luxo secondhand e autenticação de originalidade

● 17h às 20h | Biomundo (piso L3) – Degustação especial de produtos da marca Nutrify

● 17h | Calzedonia (piso L2) – Coquetel e personalização de ecobags

● 17h às 21h | Cia Marítima (piso L2) – Coquetel com champagne, água de coco e chocolates Dengo + descontos exclusivos nas coleções desfiladas

● 17h30 às 21h30 | Phebo (piso L2) – Coquetel com a temática zimbro, carrinho com personalização de perfumes e descontos exclusivos

● 17h30 | Ricardo Almeida (piso L1) – Talk com Ricardo Almeida

● 17h30 | Osklen (piso L1) – Lançamento da coleção Brazilian Soul e coquetel

● 17h30 | VR Collezioni (piso L2) – Lançamento de coleção

● 19h às 22h | Levi’s (piso L2) – Sessão de fotos com fotógrafo (necessário agendamento) e coquetel

Dia 23 (quarta-feira)



● 10h às 22h | Adcos (piso L3) – Coquetel e tratamento de Bambu Face para clientes

● 10h às 22h | Adidas (piso L2) – 15% de desconto

● 10h às 22h | Barthelemy (piso L2) – Brindes nas compras acima de R$2.500

● 10h às 22h | Caudalie (piso L1) – Avaliação de pele

● 10h às 22h | Emporio Armani (piso L1) – Máquina de fotos instantâneas personalizada

● 10h às 22h | Joker Socks (piso L2) – Compre 3 pares de meia e leve 4

● 10h às 22h | Loungerie (piso L3) – Até 20% de desconto

● 10h às 22h | Le Creuset (piso L1) – 10% de desconto

● 10h às 22h | Lenny Niemeyer (piso L3) – Coquetel com espumantes, doces e brindes

● 11h às 20h | Paula Torres (piso L2) – Coquetel com presença da shoe designer Paula Torres

● 12h às 22h | Ópera Arte (piso L3) – 10% de desconto na salada fitness de figos e na cerveja longneck Heineken

● 12h às 22h | Emy Restaurant (piso L1) – 10% de desconto em menus especiais e welcome drink

● 14h às 20h | Animale (piso L1) – Coquetel com chocolates e espumantes e a presença do produtor de moda Baby Bordoni

● 14h às 20h | Anselmi (piso L2) – Coquetel com espumantes e doces

● 14h às 22h | Ferri (piso L2) – Coquetel com lançamento de preview

● 14h às 19h | Mr. Cat (piso L2) – Fashion Day com consultoria da especialista em moda e estilo Ana Pereira

● 14h | Pituchinhus (piso L3) – Coquetel e decoração especial em loja

● 14h às 21h | Souq (piso L3) – Coquetel em loja

● 15h | Swarovski (piso L1) – Coquetel com trufas e espumante

● 16h | Bo.Bô (piso L1) – Consultoria de estilo com Lais Machado

● 16h | Jorge Bischoff (piso L3) – Coquetel em loja

● 16h | Mercatino di Casa (piso L2) – Bate-papo com Elisa Atheniense

● 16h | MOB e Drogaria Iguatemi (piso L2) – Ação com produtos Embryolisse

● 16h | NV (piso L2) – Talk com a RP da NV Tami Machado sobre a nova coleção

● 17h às 20h | Biomundo (piso L3) – Degustação especial de produtos da marca Nutrify

● 17h | Calzedonia (piso L2) – Coquetel e personalização de ecobags

● 17h às 21h | Cia Marítima (piso L2) – Coquetel com champagne, água de coco e chocolates Dengo + descontos exclusivos nas coleções desfiladas

● 17h | Foxton (piso L2) – Happy hour com chopp + desconto de 25%

● 17h | John John (piso L3) – Lançamento da coleção Festival Season com DJ, coquetel com bar de drinks e mesa de doces

● 17h30 | Osklen (piso L1) – Lançamento da coleção Brazilian Soul e coquetel

● 17h30 às 21h30 | Phebo (piso L2) – Coquetel com a temática zimbro, carrinho com personalização de perfumes e descontos exclusivos

● 17h | TROC (piso L3) – Talk “Ser elegante é mais que vestir-se de acordo com a moda” com Celinha Buschle

● 17h30 | VR Collezioni (piso L2) – Lançamento de coleção

● 19h às 22h | Levi’s (piso L2) – Sessão de fotos com fotógrafo (necessário agendamento) e coquetel

O Pátio Batel Fashion Walk (PBFW) será no Shopping Pátio Batel, Avenida do Batel, 1868.

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!