Morre produtor de moda Victor Sálvaro, aos 49 anos

O produtor cultural e de moda Victor Sálvaro morreu nesta sexta-feira (18), aos 49 anos. O anúncio foi feito pela família no final da manhã de hoje pelas redes sociais. A causa da morte ainda não foi revelada.

Conhecido pelo seu trabalho no circuito de moda e da cultura em Curitiba, Victor tinha uma paixão única pela boneca Barbie, da qual era colecionador. Seu acervo reunia mais de 500 peças, incluindo edições especiais, personagens que remetiam ao cinema e raridades vestidas pelo estilista Christian Dior.

O sepultamento acontece neste sábado (19), às 11h, na capela 01 do Cemitério São Francisco de Paula.

