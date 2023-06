Escola Bolshoi faz pré-seleção de novos alunos de ballet clássico na RMC

No dia 24 de junho, no Instituto Pavilhão das Artes, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, a partir das 8h30, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, realiza uma pré-seleção para novos alunos. Os aprovados terão a oportunidade de participar da Seleção Nacional e concorrer a uma bolsa de estudos 100% gratuita, para o curso de Dança Clássica da Escola Bolshoi, localizada em Joinville, Santa Catarina.

As inscrições para a pré-seleção podem ser efetuadas até o dia 20 de junho no site https://www.escolabolshoi.com.br/audicoes com taxa de R$ 30,00 (trinta reais). O edital completo está disponível no site da Escola Bolshoi.

Quem pode participar

Participam dos testes meninas nascidas em 2013 e 2014 e meninos nascidos de 2012 a 2014, para ingresso no 1º Ano de Dança Clássica e não é necessário ter conhecimento em dança. Nesta etapa, da pré-seleção, profissionais do Bolshoi analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

“Usamos exercícios básicos e lúdicos como saltar, encostar as mãos nos pés sem dobrar os joelhos e outros inerentes ao desenvolvimento da dança”, explica Sylvana Albuquerque, coordenadora do processo seletivo da Escola Bolshoi. Por meio desses movimentos os avaliadores analisam as habilidades das crianças para se desenvolverem no Método Vaganova, utilizado para o ensino de dança clássica na instituição.

Os candidatos com maior potencial, nesta faixa etária (nascidos 2012 a 2014) são indicados para participar da Seleção Nacional, que acontece nos dias 6 e 7 de outubro de 2023, na sede da Escola Bolshoi, em Joinville (SC).

Para os candidatos que já possuem conhecimento em dança será realizada a pré-seleção para meninas nascidas de 2006 a 2012 e meninos nascidos entre 2006 a 2011. Nesta avaliação, é realizada uma aula de dança, onde os profissionais do Bolshoi analisam a capacidade dos candidatos em realizar exercícios básicos da prática em dança na barra, centro e, para as meninas, o uso das sapatilhas de ponta.

Os candidatos com conhecimento em dança aprovados na pré-seleção participam da Chamada Especial, uma imersão dentro da Escola Bolshoi, realizando aulas durante uma semana, que ocorre nos dias 25 a 29 de setembro de 2023 na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Escola Bolshoi benefícios

A Escola Bolshoi concede 100% de bolsas de estudo para todos os aprovados. Além de ensino gratuito, os alunos recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar. Para isso devem apresentar bom rendimento na Escola Bolshoi e também no ensino médio e fundamental, pois a ausência de boas notas implica na perda da bolsa de estudo no Bolshoi. Os alunos recebem educação, aprendem uma profissão, exercitam responsabilidade e constroem cidadania.

O complexo escolar é formado por salas para aulas de balé, estúdios de música, ateliê, núcleo de saúde, biblioteca, cantina, espaços culturais e dois laboratórios cênicos. Cerca de 6 mil metros quadrados de absoluta dedicação profissional ao ensino. Espaço ideal para formar artistas da dança dentro da metodologia do Teatro Bolshoi.

A Escola é uma instituição, com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, do Governo do Estado de Santa Catarina e dos “Amigos do Bolshoi”, empresas e pessoas físicas socialmente responsáveis que contribuem com o projeto por meio de serviços prestados e patrocínios não incentivados ou incentivados por leis de incentivo à cultura municipal, estadual e federal. A Escola Bolshoi conta com o patrocínio de empresas como: Loterias Caixa, Diamante Energia, Alfa Impacta Mais, Britânia, Brascabos, BRDE, Catallini Terminais Portuários, Celesc, Nidec, Texpa, União Quimica, Unicred, Whirlpool e demais Amigos que contribuem com a arte no país.

Empregabilidade

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil disponibiliza para o mercado de trabalho da dança não só bailarinos com formação de qualidade, mas também pessoas conscientes do seu papel na sociedade.

A Escola já formou 432 bailarinos e 70% atuam na área da dança pelo Brasil e Exterior. A empregabilidade relaciona-se com a realidade de todo e qualquer profissional. Atualmente os jovens formados no Bolshoi Brasil atuam em 26 países e em 5 continentes.

Serviço

Pré-Seleção em Colombo

Quando: 24 de junho

Onde: Instituto Pavilhão das Artes – R. Tolêdo, 15 – Guaraituba, Colombo

Inscrições: www.escolabolshoi.com.br até 20 de junho, valor R$30

Quem pode participar:

Meninas: nascidas em 2013 e 2014 (ingresso 1º Ano) e 2006 a 2012 (ingresso em turmas avançadas)

Meninos: nascidos de 2012 a 2014 (ingresso 1º Ano) e 2006 a 2011 (ingresso em turmas avançadas)

Apoio: A pré-seleção na cidade de Colombo/PR tem apoio do Instituto Pavilhão das Artes.

