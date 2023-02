Neste próximo fim de semana, nos dias 4 e 5 de fevereiro, a Eisenbahn vai promover um evento gratuito e inédito. A Eisenbahn Craft Garten vai celebrar a cultura artesanal com música, arte, gastronomia e também todo o universo cervejeiro. A festa acontece na Pedreira Paulo Leminski e é gratuita. O ingresso está disponível diretamente no site Sympla, mas tem número limitado de público.

“Estamos felizes em levar o Craft Garten para Curitiba. Poder conectar ainda mais a Eisenbahn, uma marca de visibilidade e alcance nacional, com a cidade e todo o público paranaense é uma forma de festejar a cultura e os costumes regionais como um patrimônio de todos. A cultura artesanal, ou cultura craft, vai muito além do universo cervejeiro: é um estilo de vida que traz a essência do personalizado, busca valorizar o tempo, as memórias e cada detalhe que merece ser vivido no nosso dia a dia. São esses os valores da marca”, comenta Karina Pugliesi, gerente de marketing da marca.

A programação da festa inclui nomes do cenário da música local. Johaine e Marcelo Gross (ex – Cachorro Grande) se apresentam no sábado dia 4 de fevereiro. No domingo, 5 de fevereiro, será a vez de Milk’n Blues e Hillbilly Rawhide. Já o som do festival ficará sob o comando dos DJs Lirian, Tacla e Laura Marcon.

O Craft Garten vai contar com o espaço Craft Market. Marcas regionais, das mais diversas áreas, estarão presentes em um espaço dedicado a fomentar o universo e o valor da cultura artesanal.

Durante o evento, acontecerão ativações para divulgar os rótulos que fazem parte do portfólio da Eisenbahn e também uma collab com a cervejaria Morada Cia Etílica, marca curitibana referência em qualidade e inovação na comunidade cervejeira e etílica.

Já a gastronomia ficará por conta do restaurante Gas Food, com opções de hambúrgueres e defumados harmonizados para serem acompanhados por diferentes estilos de Eisenbahn.

Além disso, o influenciador, e ex-MasterChef, Mohamad Hindi, estará presente e dará início a um projeto de conteúdo, em parceria com a cerveja, sobre o melhor da gastronomia regional e curiosidades. Esta nova realização será lançada no decorrer das próximas edições do Craft Garten – depois de Curitiba, outras quatro cidades brasileiras devem receber o encontro ainda em 2023.

Eisenbahn Craft Garten Curitiba

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches.

Período: Dias 4 e 5 de maio de fevereiro, em Curitiba – PR

Horário: Das 14 às 20 horas.

Mais informações no site do evento: www.sympla.com.br/eisenbahncraftgarten

Veja que incrível