Famosa com o hit ‘Acorda, Pedrinho’, a banda curitibana Jovem Dionísio é uma das atrações da 40ª Oficina de Música de Curitiba. O grupo participa nesta quinta-feira (2) de um bate-papo musical com alunos da oficina e com o público em geral, para falar sobre sua trajetória, visão sobre a música e seus processos de composição e produção.

O encontro com o músicos será realizado na biblioteca central da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), no Auditório John Henry Newman. A entrada é gratuita com inscrição pelo site da Oficina.

Acorda, Pedrinho!

Jovem Dionísio existe desde 2019 e ganhou grande popularidade a partir de 2020, com seu primeiro grande sucesso, ‘Pontos de Exclamação’. Mas a música que realmente fez o grupo curitibano estourar foi ‘Acorda, Pedrinho’, lançada em 2022. A canção chegou a ocupar a primeira posição nas músicas mais escutadas do país, na plataforma de streaming Spotify, também ficando bastante famosa nas redes sociais.

Este grande sucesso foi inspirado em uma piada interna do grupo, que frequentava a lanchonete Aquarius, na Avenida João Gualberto, também conhecida como o Bar do Dionísio, de onde vem o nome da banda. Neste local, o grupo jogava sinuca com um senhor chamado Pedrinho, que tinha de ser acordado antes, pois dormia após beber no bar.

Com esta recente popularidade, a Jovem Dionísio irá compartilhar algumas de suas experiências na estrada, além de suas impressões sobre música e produção musical, neste bate-papo especial promovido pela Oficina de Música de Curitiba.

Serviço

Bate-papo musical com Jovem Dionísio

Data: quinta-feira 2/2, às 17h30

Local: Biblioteca Central – Auditório John Henry Newman, PUCPR (Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho)

Inscrição: grátis – faça aqui sua inscrição

