Dupla de funk de Curitiba faz show de estreia nesta sexta-feira

Quem disse que Curitiba não tem funk? Nesta sexta-feira (19), a dupla Papi, formada pelos músicos Allan Furtado e o DJ Fefo, apresenta o seu show oficial de lançamento no tradicional Bossa Bar, localizado na R. Sen. Xavier da Silva, no bairro Centro Cívico, a partir das 22h.

Navegando pelo universo do funk e do pop, com pitadas de ritmos latinos e do hip hop, o Papi é o projeto autoral dos artistas curitibanos, que atuam juntos no cenário musical desde 2017.

+ Neste sábado: Colombo tem festa com costela e chope liberados, e show gauchesco do Baitaca

Agora com o Papi, o cantor Allan Furtado, que já participou do programa Superstar, da Rede Globo, quando atuava com a banda Leash, e o produtor e DJ Fefo levam suas próprias composições para os palcos, apresentando sua sonoridade e identidade musical com influências como Pedro Sampaio, Stromae, DJ Dennis, J Balvin, Anitta, entre outros.

O primeiro single “Santinha Pero no Mucho”, que veio acompanhado de um videoclipe que já contabiliza mais de 11 mil visualizações no Youtube, traz uma sonoridade empolgante e uma coreografia que vem viralizando cada vez mais nas redes sociais.

Já a mais recente faixa, “Colocada Braba”, segue para o funk romântico, com uma pitada caliente e um refrão marcante. Ambas canções foram escritas por Furtado, Fefo e um time de compositores, sendo Bruno Lima, Dani Zan, Jean Quevedo, Jowjow Vieira e Tiano.

Ferrugem abre sequência dos shows de 2024 na Live Curitiba

A noite de lançamento no Bossa Bar terá entrada gratuita mediante nome na lista até as 22h30. Basta preencher as informações solicitadas neste link.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!