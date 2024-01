Os apaixonados por costela fogo de chão e por música gaúchesca tem um encontro marcado neste sábado (20), a partir das 10h, na cidade de Colombo, região Metropolitana. A Costelada com Baitaca vai servir no sistema “openfood” o melhor da costela assada com o som do Baitaca, famoso pela música “No Fundo da Grota”.

O evento será no Hotel Bolsi e vai até as 22h. A costela será liberada das 18h às 21h e o chope livre das 18h às 19h. Além do Baitaca, haverá shows do grupo Toa Toa e da dupla sertaneja Douglas Marques e Rafael. Os ingressos custam a partir de R$ 55 masculino e R$ 33 feminino, com costela e chope liberados.

Ingressos disponíveis no site do Sympla. Mais informações e compra de ingressos sem taxas pelos whats (41) 99537-0343 | (41) 99602-0001.

O Hotel Bolsi fica na Rua Gabriel D’Anúncio Strapasson, 39 Sapopema, Colombo.

