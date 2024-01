Ferrugem abre sequência dos shows de 2024 na Live Curitiba

No sábado (03 de fevereiro), o cantor Ferrugem chega à capital paranaense no palco da Live Curitiba. O show é o primeiro da sequência de shows que a casa tem programados para 2024. Os ingressos estão disponíveis pelo site Uhuu, com preços a partir de R$ 81.

O cantor carioca, que também é produtor musical e empresário, tem mais de 10 anos de carreira e uma voz marcante dentro do cenário do pagode no Brasil. Adorado pelos pagodeiros, já ganhou vários prêmios, como o Grammy Latino, Prêmio Multishow e o Troféu Melhores do Ano do Domingão, ambos escolhidos pelo público.

Ao todo, são 6 álbuns lançados, com diversas músicas marcantes, como: “É Natural”, “Pra Você Aceitar”, “Pirata e Tesouro” e a feat com Felipe Araújo, “Eu + Você”. Na produção feita em 2022, “Ferrugem em Casa”, o cantor reuniu em sua residência, artistas em uma roda de samba e, após, no Mirante Dona Marta, um dos cartões postais da cidade, contando com parceiros como Thiaguinho, Xande de Pilares e Thierry.

Já em 2023, os álbuns “Interessante” e “Encontro Nacional de Fãs do Ferrugem” caíram no gosto do público com sucessos marcantes como: Ela, O Som do Tambor, Ensaboado, Casa Azul e Climatizar.

Em Curitiba, o cantor se apresenta na Live Curitiba, com ingressos variando entre R$81 até R$240 (exceto mesas e camarotes).

